Gina Rodríguez fue a su baile de graduación con un ‘vestido barato’

La actriz no quería acudir al evento por culpa de su atuendo, pero su madre le hizo cambiar de idea explicándole que lo más importante en una mujer es la confianza

Además de ser una de las actrices más queridas por crítica y público, Gina Rodríguez ha conseguido personificar la imagen de una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de hacerse un hueco en la maquinaria de Hollywood sin dejar de lado sus raíces latinas ni ajustarse a los cánones de belleza que imperan en la industria.

Esa confianza de la que hace gala la intérprete es fruto de la educación que recibió de su madre, quien desde muy joven le enseñó que no debía sentirse inferior a nadie únicamente por su aspecto o por su situación económica, menos privilegiada que la de sus compañeras de instituto.

“A pesar de que fui a un colegio de gente pudiente, mi familia no tenía tanto patrimonio [como el del resto de estudiantes]. Nunca olvidaré cuando fui al baile de fin de curso, todo el mundo llevaba unos vestidos carísimos. El mío, en cambio, no lo era y tampoco lo parecía. Recuerdo que le dije a mi madre: ‘Todo el mundo se va a dar cuenta de que no tenemos dinero y de que este es un vestido barato’, a lo que mi madre contestó: ‘La confianza es el vestido más caro que ha de llevar una mujer‘. ¡Entré en el gimnasio sintiendo que llevaba puesta una prenda que valía 10.000 dólares! Mi confianza entró conmigo”, rememora la artista en la revista ELLE.

Años más tarde, la joven conseguiría cumplir su sueño de convertirse en actriz y acabaría protagonizando la serie ‘Jane The Virgin’, a la que tiene mucho que agradecer, pues no solo le ha reportado el primer Globo de Oro de su carrera, sino también una legión de fieles seguidores.

“Jane ha cambiado mi vida. Esperé pacientemente por ella, esperé mucho. No hay nada mejor que interpretar a un personaje al que todo el mundo quiere abrazar. ¡Es lo primero que todo el mundo quiere hacer cuando me ve! Y yo siempre contesto: ‘Por supuesto que puedes. ¿Puedo abrazarte yo también?‘. Los fans son la razón por la que trabajo cada día en algo que me apasiona. Ellos me han puesto en el lugar en el que estoy ahora, sé que no puedo hacerlo sola”, explica la intérprete.