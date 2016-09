Día del Trabajo para Todos

En Estados Unidos hay 7.3 millones de lugares de trabajo y 135 millones de trabajadores. Estamos comprometidos a proteger a todos y cada uno de ellos, pero sabemos que no podemos estar en todas partes

Como hacemos todos los años en picnics y desfiles conmemorativos de costa a costa, en este Día del Trabajo rendiremos homenaje al trabajo duro que ha definido siempre a nuestra nación. Para muchos trabajadores, el Día del Trabajo es un merecido día para descansar, relajarse, y honrar a nuestros semejantes.

Pero no todos llegan a ser parte de esta celebración. Muchos de los que recogen los cultivos que disfrutaremos el lunes no tienen con qué pagarse comida para poner en sus propias mesas. Demasiados de los que lavan platos en los restaurantes a los que iremos no tienen tiempo para pasarlo en familia. Demasiados de los que limpian las habitaciones de hotel que reservaremos no se pueden quedar en casa cuando se enferman.

En el Día del Trabajo y todos los días, el Departamento de Trabajo de EE.UU. está comprometido a asegurar que todos los trabajadores tengan la dignidad y la seguridad que siempre debe acompañar al trabajo duro. Estos trabajadores vulnerables posiblemente ganan bajos salarios, quizás no sepan o no entiendan sus derechos, y son los que menos se quejarán por un trato no razonable, injusto o ilegal.

Bajo el liderazgo del presidente Obama, eel Departamento de Trabajo ha aumentado sus esfuerzos para que no se violen los derechos laborales de todos estos trabajadores. Nuestra División de Horas y Salarios ha puesto a más agentes a la tarea y aumentando el número de investigaciones para cortar de raíz las violaciones de los derechos de los trabajadores. Nos hemos enfocado en industrias donde las violaciones son más frecuentes, como en hoteles y moteles, agricultura, servicios de limpieza, e industria de restaurantes.

Todos estos esfuerzos han dado su fruto. Desde el 2009, hemos recuperado casi $1.6 billones en salarios atrasados para más de 1.7 millones de trabajadores en más de 209,000 investigaciones en todo el país. Hemos realizado casi 230,000 inspecciones para asegurarnos que los empleadores no estén violando las leyes de seguridad y salud ocupacional.

También hemos utilizado nuestra autoridad para asegurarnos que el trabajo duro sea recompensado. Con la actualización nacional de nuevas reglas de tiempo extra, más de 4.2 millones de trabajadores tendrán ahora acceso a las protecciones por sobretiempo o verán aumentar sus salarios. Además, hemos emitido una regla para extender las protecciones al salario mínimo y tiempo extra para millones de trabajadores de cuidados de la salud en el hogar que tan duramente se entregan con su memorable servicio.

Estoy orgulloso de este tremendo progreso pero nos queda más por hacer para asegurarnos que todos los que trabajan duro en Estados Unidos puedan compartir la prosperidad que ellos y ellas contribuyen a crear. Es así cómo se construye una economía que funciona para todos.

Y parte de la tarea pendiente es asegurarnos que todos los trabajadores en Estados Unidos sepan que tienen derechos protegidos por la ley federal, y que el Departamento de Trabajo está aquí para proteger esos derechos. En Estados Unidos hay 7.3 millones de lugares de trabajo y 135 millones de trabajadores. Estamos comprometidos a proteger a todos y cada uno de ellos, pero sabemos que no podemos estar en todas partes. Es por eso que necesitamos que nos contacten todas aquellas personas que saben que se están violando derechos laborales. Los trabajadores, sus familias y las personas en sus comunidades son nuestros ojos y oídos sobre el terreno.

Nuestra nación tiene una larga historia en la promulgación de leyes que protegen a los trabajadores. Toda persona tiene el poder de ayudarnos a dar sentido a esas leyes al informarnos de cuándo se está atentando contra esas leyes. Pueden ponerse en contacto con el Departamento de Trabajo llamando al 1-866-4-USA-DOL o visitando www.dol.gov.

Sigamos haciendo espacio en nuestros picnics del Día del Trabajo para todos aquellos que hacen posible tanto trabajo.