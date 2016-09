Video: Mira la sorpresa que recibió Salma Hayek por su cumpleaños

La actriz fue sorprendida con un regalo con mucho sabor mexicano

La actriz mexicana cumplió ayer 50 primaveras y, para celebrarlo, sus compañeros de rodaje en la película que está grabando a las órdenes del director puertorriqueño Miguel Arteta la sorprendieron con un detalle que le puso el punto mexicano al día.

El equipo de producción y el director le tenían un mariachi preparado para que cuando ella se bajara del coche empezarán a cantarle “Las mañanitas”.

Salma compartió el momento con sus casi dos millones de seguidores en Instagram en este video:

Thanks to the production of #beatrizatdinner for receiving me with a #mariachi for my birthday #50 Gracias a la producción de #beatrizatdinner por recibirme con mariachi en mi cumpleaños #50 @mariachivocesmexico Un vídeo publicado por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 2 de Sep de 2016 a la(s) 4:35 PDT

Además de protagonizar la producción de Arteta, “Beatriz at Dinner”, Salma Hayek se encuentra también rodando estos meses la comedia “How to be a latin lover” junto al comediante Eugenio Derbez.