El médico de Juan Gabriel: “Murió por exceso de trabajo”

El médico que trató al artista durante seis años ha dado sus primeras declaraciones sobre el estado de salud del cantante

“Todavía teníamos Juan Gabriel para rato”, así lo declaró en exclusiva para el Diario Basta Daniel Aquino, el médico de cabecera del Divo de Juárez.

“La lógica dice que Juan sufrió un paro cardiaco por la excesiva carga de trabajo, yo se lo dije, tienes que descansar, también se lo llegué a comentar a Iván [hijo del cantante], pero no me hicieron caso”, cuenta.

Aquino comentó que Juan debía descansar por lo menos un mes entre concierto y concierto.

“Hubo una gira que se tuvo que cancelar en Estados Unidos por problemas de salud de Juan. Por pura lógica, los shows de Juan estaban muy pegados. Él tenía diabetes y sobrepeso, pero si además tenía una excesiva carga de trabajo y si no dormía bien, no comía bien, entonces su cuerpo estaba desgastado, a sus 66 ya no era lo mismo que a sus 20 años, eso detonó el paro cardiaco”, explica el médico.

“Juan Gabriel tenía que descansar por lo menos un mes entre cada show. Además cantaba en exceso, tenía la carga de la serie, los videos y un auditorio para niños en Yucatán. Los peritos dijeron que Juan murió por causas naturales, pero yo creo que teníamos Juan Gabriel para rato”.

El doctor asegura que le dio indicaciones a su hijo Iván. “Yo le decía a Iván ciertas indicaciones, por ejemplo, hay que cuidar que en los conciertos tome agua, cubrirlo cuando salga de un concierto, cuidar su garganta, checar sus alimentos”.

Tan solo una semana antes del fallecimiento del cantante, Aquino habló en unas declaraciones a Diario Basta sobre las terapias alternativas que utilizaba para tratar a Juan Gabriel.

“Trabajamos desde una charla de familia, hasta hipnosis, acupuntura, terapias energéticas y algunas otras técnicas. Muchas de sus enfermedades son por el mal manejo de emociones. Él las vive tan profundas que tiene manifestaciones físicas muy intensas”, contó entonces.