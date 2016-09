Carles Puyol se reunió con Slim y 10 mil jóvenes en México, pero ¿qué les dijo?

El exfutbolista español cerró una serie de conferencias ofrecidas por grandes personalidades

Carles Puyol, exjugador del Barcelona, aseguró este sábado en la capital mexicana que lo más difícil no es “ganar, sino ganar después de ganar” y que tras veinte años de trayectoria se queda con el hecho de que siempre se brindó al ciento por ciento.

“Lo difícil no es ganar, es ganar después de ganar”, dijo Puyol ante un auditorio compuesto por unos 10.000 jóvenes mexicanos.

Puyol, de 38 años, dijo que quien lucha siempre obtiene su recompensa y dijo que pasó meses difíciles tras de su decisión de abandonar el fútbol. Ahora, por contra, dice disfrutar del deporte sin presión alguna.

Un honor conocer a la familia Slim y el increíble trabajo social que hacen para su país #vivamexico pic.twitter.com/cc27ZIykqW — Carles Puyol (@Carles5puyol) 3 de septiembre de 2016

La conversación de Puyol cerró las conferencias ofrecidas por grandes personalidades como el fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki, ganador de tres Óscar, el actor de cine Sylvester Stallone y el exjugador de baloncesto profesional de la NBA Kobe Bryant.

Recordó Puyol la figura de su padre, los consejos que le dio al comenzar su carrera, así como el día que acudió por primera vez a un estadio para verlo levantar la “orejona”.

“Cuando me fui al Barcelona, me dijo que lo único que me podía aconsejar era dar todo hasta el último día. Si vuelves a casa porque no sirves aquí tienes la puerta, pero si vuelves porque no lo has dado todo, busca otro lugar'”, comentó.

Puyol aseguró que ha sido un afortunado porque durante su carrera pudo obtener muchos títulos, que atribuyó al “trabajo del equipo”.

Al comentar sobre las 37 lesiones que sufrió como futbolista, Puyol dijo que él no entiende “el deporte sin darlo todo”.

Preparados para dar la conferencia en el #MexicoSigloXXI de la @fundaciontelmex. Un honor formar parte de este grupo pic.twitter.com/6rxDYI3Ykf — Carles Puyol (@Carles5puyol) 2 de septiembre de 2016

Añadió que de su carrera se queda con el hecho de haberlo dado todo, como se lo dijo su padre.

Aseguró que en el deporte y en la vida nadie es imprescindible porque “la pelota sigue rodando” y por ello es importante saber cuando retirarse.

“La pelota siegue rodando, nadie es imprescindible. También hay que saber decir adiós”, subrayó.

Con el Barcelona el exdefensa central conquistó 21 títulos, y con la selección española la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010.

Recordó que en el comienzo deseaba ser portero para acompañar a su hermano mayor, después se probó como delantero y luego se decantó por el rol de defensa con el técnico holandés Louis Van Gaal.

“Ya tenía esta idea de darlo todo, luchaba al máximo todos los balones me tiraba al suelo”, recordó.

Relató que un día que sufrió un golpe en la espalda su madre le llevo al médico, quien le dijo que no podía seguir de portero.

“Empecé de delantero, Van Gaal me puso de defensa y ya no cambié más”, puntualizó.