Trump y Peña Nieto discuten en Twitter sobre el pago del muro

Quizá por primera vez en la historia, un presidente y un candidato a la presidencia de países vecinos entran en una discusión pública en Twitter sobre un tema bi nacional. Trump dice que había un acuerdo de no hablar del tema y que el presidente mexicano no lo respetó.

La comedia de enredos entre el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de México Enrique Peña Nieto continuó este viernes con intercambios entre ambos por medios de Twitter y con filtraciones de la campaña de Trump indicando que este “cambió” el discurso de Phoenix al ver las declaraciones posteriores del presidente mexicano.

Algo jamás visto en una elección presidencial estadounidense, que uno de los candidatos se pelee por Twitter con el presidente de un país vecino. Peña Nieto ha sido duramente criticado en México no sólo por invitar a Trump sino por no ser más firme ante el magnate que ha insultado sin cesar a los mexicanos desde que lanzó su campaña.

Desde la reunión, el mandatario mexicano ha dicho en varias ocasiones tras la reunión que comunicó a Trump que México no pagará por el muro. El jueves lo repitió en Twitter. “Repito lo que le dije personalmente, Sr. Trump: México jamás pagaría por un muro”.

Repito lo que le dije personalmente, Sr. Trump: México jamás pagaría por un muro. https://t.co/IJNVe0XepY — Enrique Peña Nieto (@EPN) September 1, 2016

La cosa no se quedó así, ya que unas horas más tarde, Donald Trump contestó directamente al Tweet de EPN: “México will pay for the wall” (México va a pagar por el muro).

Mexico will pay for the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2016

Trump molesto con Peña Nieto, cambió discurso

Fox News, el medio ultra conservador que se ha convertido en uno de los principales propagandistas de Donald Trump, particularmente en algunos shows como O´Reilly y Sean Hannity, informó hoy que Donald Trump había “cambiado el discurso para añadir la frase “y pagarán por el muro” que originalmente iba a ser excluida del discurso que dió el republicano el miércoles.

Trump viajó directamente de la Ciudad de México a Phoenix el miércoles por la tarde y supuestamente tenía la intencion de omitir la frase respecto al pago del muro, pero luego de leer las declaraciones de Peña Nieto, quien reveló tras irse Trump lo que le había dicho en privado sobre el muro, decidió cambiar su discurso.

“México pagará por el muro, ellos no lo saben aún, pero pagarán”, dijo Trump en su discurso.

Fox News reveló, de fuentes de la campaña de Trump, que “Trump pensó que había un acuerdo para postponer la discusión del pago para una futura reunión” y se sintió molesto por la revelación del presidente mexicano.

El resto del discurso de Trump el miércoles fue una combinación de medidas migratorias que ya se han hecho, con una lista ideal de los grupos más radicales antiinmigrantes de lo que debería hacerse, todo envuelto en un tono estridente y agresivo, y referencias a los criminales, asesinos y narcotraficantes que supuestamente forman la comunidad indocumentada, según Trump.