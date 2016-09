Malas noticias de última hora para Messi y Argentina en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018

Las cosas se complicaron para el técnico Edgardo Bauza y para la albiceleste, previo a su duelo frente a Venezuela el próximo martes

Lo que anoche parecía una posibilidad concreta se terminó de confirmar este mediodía: Lionel Messi no viajará a Venezuela para el próximo partido de la selección argentina por las eliminatorias.

“No va a poder jugar, sigue con dolor y no podemos tomar riesgos“, comentó Edgardo Bauza a la salida del entrenamiento, en el predio de Ezeiza. El dolor en el pubis que arrastraba desde antes del triunfo ante Uruguay -sumado a que la selección obtuvo los tres puntos- terminó de inclinar la balanza para que el futbolista no sea parte del partido del martes próximo, en Mérida.

El propio Messi había instalado la duda a la salida del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, reconociendo que seguía sufriendo dolores. El plan era que descansara este viernes y el sábado y después recién tomar una decisión. Pero las palabras de Bauza confirmaron que los plazos se anticiparon. De todos modos, el capitán permanecerá con el plantel hasta este sábado, y se estima que después viajará directamente a Barcelona.

Desde su club ya manejaban anoche la posibilidad de que Messi se volviera sin pasar por Venezuela. Incluso, según le comentaron a LA NACION fuentes de la institución, le recomendaron al jugador que se ausentara del próximo compromiso de la selección. Y Messi, satisfecho por haber redondeado un gran partido coronado con un triunfo, optó por seguir ese camino.

Así, a Bauza se le plantean dos bajas para el juego del martes, por la octava fecha de las eliminatorias: las de Messi y Paulo Dybala, expulsado durante el 1-0 a Uruguay.