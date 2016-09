Juan Zepeda se arrepiente de haber sido pareja de Ninel Conde

A un año de haber salido de la cárcel y luego de que Ninel Conde lo acusara de robarle más de 16,000 de sus cuentas bancarias, el empresario Juan Zepeda asegura que se arrepiente de haber compartido parte de su vida con la cantante e insiste en que aún no la ha perdonado.

“Todavía no, hay cosas que no se perdonan. Tampoco es que ande cargando con la pena, simple y llanamente ha cosas que no es fácil de perdonar, fue un episodio muy amargo para mi vida y de la de toda mi familia, no es fácil de sobrellevar”, señaló.

Después de su separación en 2013, el Bombón Asesino dio a conocer su nueva relación con Giovanni Medina con quien tuvo a su hijo Emmanuel y hoy está prófugo de la justicia al ser acusado de fraude.

A photo posted by Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) on May 10, 2016 at 12:26am PDT

“Yo creo que ella se ha mostrado como víctima, cuando los que somos víctimas somos todos los que vamos pasando. ¿Qué ha pasado con sus parejas? Se los dejó de tarea”, dijo.

Al llegar a la alfombra roja de la gala de “Los más Bellos” organizada por la revista de Tv y Novelas, Ninel fue cuestionada por la presencia de Zepeda en el mismo lugar e intentó salir del paso con evasivas.

“Yo no veo a nadie por acá”, respondió sonriente.