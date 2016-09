Ivonne Montero hospitalizada por enfermedad respiratoria

La participante de "La isla: la revancha" aclaró si situación medica

Ivonne Montero tuvo que ser hospitalizada debido a una enfermedad respiratoria.

Desde el día miércoles la actriz canceló su presentación en el programa regio “Bailadísimo” y ayer, tras su ausencia en la presentación de la obra “Jekyll & Hyde”, Montero decidió subir a su cuenta de Instagram un video donde explicaba su situación.

“Llevo una semana enferma y estos últimos tres días han sido complicados; empecé con fuertes dolores en el pecho y una tos que prácticamente no me dejaba hablar y definitivamente tuve que cancelar todas las actividades que tenía para ir al hospital y que me atendieran“, comenta.

A photo posted by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) on Aug 21, 2016 at 1:34am PDT

En el clip, de aproximadamente un minuto, Ivonne explica que al llegar al hospital, los doctores decidieron internarla y ver sus síntomas para descartar una neumonía.

“Estuve en observación, me canalizaron, me pusieron nebulizaciones de 20 minutos en dos ocasiones, me hicieron una radiografía de tórax en los pulmones para checar que no hubiese la posibilidad de que se presentará una neumonía”.

“Afortunadamente salió negativa esa hipótesis, así que ahorita mismo estoy en su casa, así que me voy a preparar un tecito, voy a subir y prender la televisión”, finaliza, aunque no aclara cuál es el padecimiento que la aqueja.

Tomás Padilla, director del musical “Jekyll & Hyde”, aseguró que, a pensar de la enfermedad, Montero tenía intenciones de presentarse hoy en el reestreno de la obra en el Foro Cultural Chapultepec, sin embargo lo ve inviable.