Inquilinos se quejan de ubicación de desamparados en sus edificios

Aunque la Ciudad ha ayudado a más de 4,300 familias en los últimos dos años a conseguir hogar, residentes de algunas zonas afirman que varios de ellos tienen problemas con las drogas y son violentos

NUEVA YORK – Maritza Delgado vive en un apartamento de la avenida Sheridan de un edificio en El Bronx, y a las malas condiciones del inmueble, que el casero lleva meses sin resolver, ahora se suma otra preocupación: inquilinos desamparados que no cumplen normas mínimas de convivencia.

Aunque la puertorriqueña apoya los programas de ayuda que la Ciudad promueve para darle apartamentos a familias que no tienen hogar, asegura que no hay un control para garantizar que las personas reubicadas en sitios como su edificio, no se conviertan en un problema para el resto de los residentes.

“Aquí han llegado varios y desde que vinieron, los niños ya ni salen porque los homeless se la pasan fumando yerba y son muy agresivos”, aseguró la boricua, al tiempo que agregó que en su edificio hace un año la calidad de vida disminuyó. “Deberían hacer un plan para supervisarlos y pensar también en nosotros”.

Miguel Berganzo, quien reside en el mismo lugar, manifestó que es urgente que haya un balance entre ayudar a los desamparados y garantizar los derechos de otros inquilinos.

“Mucha de esa gente no se sabe comportar. La metedera de yerba es lo peor, eso es un mal ejemplo para los niños. Y uno no les puede decir nada porque se arma un problema”, comentó el caribeño.

En su plan para erradicar el fenómeno del desamparo en Nueva York, la administración de Blasio ha logrado reubicar desde julio del 2014 a 40,540 neoyorquinos en hogares propios, con planes de asistencia de alquileres; 38,486 de ellos provienen directamente de albergues.

Ante las quejas del comportamiento de algunos desamparados, la Ciudas asegura que mayormente ha ubicado en sus edificios a familias y explica que en el proceso se toma muy en cuenta que no sean personas que tengan conductas que afecten el desarrollo de sus comunidades.

Lauren Gray, vocera del Departamento de Servicios a Desamparados de la Ciudad, advirtió que si estas personas no hubieran sido ubicadas en apartamentos, estarían abandonadas a su suerte.

“Tenemos una obligación legal y moral de proveerle albergue a familias sin vivienda que de lo contrario estarían en la calle. Estas familias e individuos vienen a nosotros de todos los vecindarios buscando ayuda”, dijo. “Esto es un problema en toda la ciudad que requiere soluciones a nivel de la ciudad y estamos comprometidos con encontrarlas”.

La dominicana Yokasta González siente que la Ciudad se está lavando las manos para mostrar resultados y advirtió que solo manda a los desamparados a vecindarios pobres, sin analizar muy bien “qué tipo de gente” es.

“Obviamente los traen aquí al Bronx, pues no los van a meter en Park Avenue ni en los barrios de gente rica”, agregó.

Pero ante estos reclamos, la Ciudas asegura que ha ubicado y está en el proceso de ubicar a más familias de desamparados en diferentes puntos de la Gran Manzana como Midtown, en Manhattan, Williamsburg, Sunset Park y Kensington, en Brooklyn y East Elmhurst, Long Island City y Maspeth, en Queens, y no solo en El Bronx.

“El acceso a vivienda asequible segura es un recurso vital para las familias sin vivienda que necesitan con urgencia un hogar estable. NYCHA está trabajando con otras agencias de la ciudad para abordar la necesidad de vivienda asequible de los más vulnerables, incluyendo las familias sin vivienda. Por eso, NYCHA ha colocado a casi 4,300 familias sin vivienda desde el 2014”, aseguró una vocera de NYCHA.

Lourdes Centeno, vocera de DHS, reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero destacó que los resultados de la Ciudad reubicando a personas desamparadas en general ha sido muy positivo.

“Durante los últimos dos años, hemos podido ayudar a más de 40,000 neoyorquinos a permanecer en sus hogares o mudarse a un hogar permanente, mayormente familias. Tener un hogar estable es fundamental para combatir la pobreza”, dijo la funcionaria. “Seguimos comprometidos en proporcionar a los desamparados y los neoyorquinos en situación de riesgo la ayuda que necesitan para encontrar una vivienda y para tener hogares permanentes”.

El dominicano Manuel Santiago, quien vive en uno de los edificios de NYCHA de Bushwick, a donde han llegado familias desamparadas en el último año, defendió los planes de reubicación y lanzó la que en su opinión pudiera ser una solución salomónica.

“No es posible tener contento a todo mundo. Pero para que al menos la mayoría esté tranquila, sería bueno que sigan dándole casa a los homeless, porque ellos lo necesitan, pero que los supervise una junta especial, y a los que se porten mal llamarles la Policía pa’ que ellos breguen con eso”.

