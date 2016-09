Filipinas se opone a que Steve Harvey conduzca Miss Universe 2016

Después de ofender a muchos y hacer reir a otros tantos con su error en la pasada edición del certamen, no todos quieren darle otra oportunidad

El error del comediante Steve Harvey le sigue trayendo consecuencias negativas. Ahora el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se opone a que Harvey sea el presentador del certamen Miss Universe 2016, que tendrá lugar en ese país el próximo enero.

La secretaria de turismo, Wanda Teo, estableció el jueves en conferencia de prensa el descontento del mandatario para volver a conducir el evento de belleza y, tal parece, que hará todo lo que esté a su alcance para evitarlo.

“No puede presentar. Voy a hablar con Miss Universe para que no lo haga, y ese es mi problema. No quiero que sea el presentador”, expuso la servidora pública según CNN Filipinas.

Pero el problema es más grande aún, porque Harvey presuntamente tiene un contrato de cinco años con Miss Universe. Teo sugirió que se integre una animadora filipina para que alterne con el afroamericano.

El presentador del “Steve Harvey Show” provocó una ola mundial de burlas luego que en la pasada edición del concurso llamó a la candidata colombiana Ariadna Gutiérrez como la nueva reina en lugar de la verdadera ganadora, la filipina Pia Wurztbach.

El presentador aseguró en su momento en una rueda de prensa que su equivocación al anunciar como ganadora a Miss Colombia fue un error humano y “sin mala fe“ y hasta su mujer, Marjorie Harvey, salió en su defensa ante el linchamiento público que estaba sufriendo.

“Eres un hombre responsable y leal, y tuviste mucha clase al volver al escenario en directo y tomar responsabilidad tú solo”, escribió la mujer de Harvey, Marjorie, en su cuenta de Instagram junto una esta imagen de ellos dos juntos.