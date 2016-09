Eiza González: ‘En México me apoyan menos que en Estados Unidos’

La actriz mexicana ha lamentado que sus compatriotas no estén más unidos para respaldar el talento patrio

La joven Eiza González no podría estar más satisfecha con la triunfal carrera que se está forjando en la meca del cine gracias, entre otras cosas, a su participación en la exitosa versión televisiva de la película ‘Abierto hasta el amanecer‘ (Robert Rodriguez, 1995), sobre todo porque siente que en Hollywood se valora mucho más su trabajo que en su México natal, donde está constantemente expuesta a las críticas destructivas.

“Ganar credibilidad es lo más difícil en este mercado, además de hablar siempre en una segunda lengua”, dijo en unas declaraciones al portal de noticias Kienyke.com.

“En Estados Unidos les encanta la diversidad, de hecho ha sido más difícil con mi propia gente, ellos me apoyan menos por una extraña razón. Me tiran muy duro. [en México] tenemos la tendencia del cangrejo, no podemos ver a nadie más sobresalir, entonces nos jalamos [en lugar de apoyarnos]”, confesó la actriz, antes de abogar por un grado mayor de “unidad” entre los artistas hispanos que residen en el vecino del norte.

“Me gustaría que nos uniéramos un poco más como latinos. Desde directores hasta actrices, la razón por la que trabajamos en esto es para mostrar el talento de nuestros países”, reflexionó en la misma entrevista, que se enmarca en la presentación en Colombia de la segunda temporada de la serie que pronto se emitirá en toda Latinoamérica.

La guapa intérprete también aprovechó la ocasión para reivindicar el enfoque propio que le ha dado al personaje de ‘reina vampiro’ Santanico Pandemonium en la popular serie, desmarcándose así del papel que interpretó su compatriota Salma Hayek en la cinta original y que en su momento la convirtió en una de las grandes estrellas emergentes de la industria cinematográfica.

“Creo que han pasado muchos años entre un proyecto y otro. La gente lo toma [la serie] desde la perspectiva de que estamos homenajeando la película, como si fuera una revisión completa y no una continuación. Respecto a Salma, cuando tú y yo leemos algo, no lo vamos a interpretar de la misma manera. ¡Aunque aún no la conozco! Pero las dos sabemos de las dos y nos caemos muy bien”, indicó la actriz azteca.