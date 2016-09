Documentados o no, los trabajadores tienen derechos

El departamento de Trabajo asiste a consulados y organizaciones comunitarias para ayudar a la población que más recela de las autoridades

Más de una docena de vendedores, cajeros, ayudantes de inventario y guardias de seguridad en tres tiendas de suministro de productos de belleza en El Bronx y Brooklyn cobraban la tarifa regular por horas de parte de sus empreas Exclusive Beauty Supply Inc y Exclusive Beauty Supply 2 Inc. El problema es que trabajaban más de 40 horas semanales, de hecho, entre 60 y 68, y ese sobretiempo no era compensado como exige la ley con una paga superior.

La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo investigó y ahora los empleadores deben pagar a 16 trabajadores $218,000 como pago retroactivo de salarios y compensación por daños y perjuicios después de que que se presentara demanda por este departamento. La división probó que las empresas violaron intencionalmente requerimientos de pagos de sobretiempo, salario mínimo, mantenimiento de registro y las normas razonables de trabajo.

El pago de horas extra es uno de los derechos que los trabajadores tienen que ejercer independientemente de su situación migratoria y durante la actual Semana de Derechos Laborales, se está haciendo énfasis en esto por parte de las autoridades de Trabajo. Los responsables de las distintas divisiones de este departamento que velan por el cumplimiento de las normas y los derechos de los trabajadores están colaborando con consulados, especialmente en esta semana, y con organizaciones comunitarias para canalizar información sobre derechos salariales, de horarios, seguridad en el trabajo, y quejas, en caso de que las haya.

David An, asistente del distrito de la división de Horas y Salarios de la oficina de Nueva York, explicaba a este diario que en su oficina “se trabaja por los trabajadores independientemente de su estatus de inmigración, lo que nos interesa son sus derechos laborales y punto”. “Sabemos que el temor que se tiene por parte de la comunidad cuando no se tiene un estatus migratorio existe pero nosotros tratamos de ayudar a los trabajadores vulnerables y nada más. Queremos que sepan que tienen derecho a que se les contabilicen y abonen adecuadamente sus horas de trabajo”.

John Warner, director de la misma división de horas y salarios de la oficina de Nueva Jersey, admite que muchas personas “siguen estando preocupados por perder su trabajo y por su estatus inmigratorio y es un reto para nosotros no solo para que hagan quejas activamente sino para que hablen con nosotros cuando los inspectores quieren que expongan e identifiquen los problemas. Nuestro ánimo es que se sientan cómodos y nos den información”.

An entiende que muchos inmigrantes teman represalias cuando tienen que mantener a sus familias o les cuesta encontrar empleo pero recuerda que hay muchas maneras de hacer llegar sus quejas y resalta que están protegidos por la ley contra acciones que pueda tomar el empleador contra ellos.

Kay Gee, directora de la oficina de OSHA en Manhattan (oficina de seguridad) explica que se puede hacer una queja on line o llamar a la oficina de forma anónima. “Nuestra misión no es otra más que verificar que nadie trabaje en un ambiente peligroso”, explica. Según Gee en la construcción en 2015 hubo en la ciudad de Nueva York 24 accidentes fatales y más de la mitad eran latinos. La estadística dice que es una población vulnerable y “para nosotros es prioritario que tienen derecho y no deben aceptar trabajos en malas condiciones”.

Esta responsable recuerda que personalmente o a través de las comunidades de base o religiosas con las que se sientan a gusto, pueden hacer llegar sus quejas para abrir investigaciones formales o informales con las que resolver los problemas que pueda haber.

Warner insiste. “Lo que queremos, es asegurarnos de que las personas cobran los salarios debidos por sus trabajos, por las horas extras, están bien clasificados como empleados y conocen sus derechos”.

