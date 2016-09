Sebastián “Loco” Abreu culpa a “Billy” Álvarez de la maldición en Cruz Azul

El futbolista uruguayo le pide al actual dueño de la Máquina que se vaya, por el bien de equipo

El futbolista uruguayo Sebastián “Loco” Abreu culpó al actual dueño de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, del mal paso de la Máquina y la sequía de títulos hace ya casi 19 años.

En entrevista con ESPN, el “Loco” pidió que el “Billy” deje a Cruz Azul por el bien del equipo, que no logra coronarse en la liga desde el torneo de invierno en 1997, última vez en que se alzó el título tras vencer a León en un dramático final en el Nou Camp.

“Si un técnico no sale campeón en un año, lo sacan, pero si llevas desde el 97, casi 20 años sin título y sigues, estaría bueno darle espacio a otro ver si consigue la solución para ver si se llega a ese título, porque Cruz Azul no es un equipo que entra a los torneos para disputarlos, es un equipo muy grande y no puede permitirse tantos años sin título”, señaló Abreu.

“Sus asociaciones que han generado, después de muchos años de sequía, dan a entender que no han sabido administrar de la mejor manera lo que tiene que ver en lo deportivo al club como para llegar a lo más preciado, que es lo que quiere el hincha y lo que queremos nosotros como jugadores, que era lograr un título”, agregó.