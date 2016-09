Myrka Dellanos operada de emergencia

Y luego tuvo una complicación que la puso en riesgo

Gran susto para Myrka Dellanos. La periodista tuvo que ser operada de emergencia de apendicitis, que pudo haber terminado en una peritonitis si el chofer que la llevaba al hospital no llegaba a tiempo.

“Tuve un ataque de apendicitis, y me tuvieron que operar de emergencia este pasado martes. Tuve unos fuertes dolores de abdomen y cuando por fin llegue el hospital me informaron que casi se me había reventado la apéndice, así que Dios estuvo guardándome en todo momento… Desde el chofer que me llevó al hospital, que resultó ser un pastor y estuvo orando por mí mientras conducía, hasta el trato en el hospital… Vi la mano de Dios sobre mí en todo momento incluso en medio del dolor. Ya me estoy recuperando de la intervención”, escribió Myrka hace unos días en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el susto no terminó ayer, pues el martes debió ser hospitalizada de nuevo ya que el doctor le informó que era posible que se le hubiera formado un coágulo, que puso en riesgo su vida.

“Estoy sintiéndome bendecida de tener mi salud, y hoy estoy lista para lo que viene. Después de esta última semana donde tuve que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, y luego anoche otra vez en el hospital porque los médicos pensaban que tenía un coágulo de sangre, estoy más que agradecida con Dios por su protección. Estoy lista para regresar s mis labores ¡y estar con ustedes! Un abrazo y ¡gracias por su cariño!”, escribió ya desde su hogar en California.

Ya la periodista está descansando en su hogar y recuperándose para pronto volver con sus proyectos para su canal de Youtube.