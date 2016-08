Llama naco a Juan Gabriel y lo acribillan por internet

Una campaña en Change.org -que ya cuenta con casi $52,000 firmas- pide la destitución de Nicolás Alvarado, director de TVUNAM

Nicolás Alvarado, director de TVUNAM, ya estaba en la mirilla pública en las redes desde hacía meses entre usuarios descontentos con su nombramiento al cargo.

Entre otras cosas, peticionarios de su destitución en la plataforma Change.org sostienen que no está cualificado para la posición para la que fue nombrado por el rector de esa universidad Enrique Luis Graue.

“Soy televidente de TVUNAM desde siempre. Disfruto de su programación plural y variada, alejada de cualquier interés comercial. Considero que cada vez quedan menos espacios en la televisión pública al alcance de todos. Nicolás Alvarado viene del medio cultural comercial, y para ser más específicos de Televisa. Poco o nada sabe acerca de lo que significa llevar una televisión pública sin ánimo comercial. Se corre el riesgo de que la televisión de la universidad se enfoque más hacia un perfil privado y commercial”, indica en la página Alonso Vázquez, quien inició la campaña.

Pero la campaña iniciada ha tomado auge luego de la columna del académico publicada en el diario Milenio sobre el fallecido cantante Juan Gabriel, que para muchos resultó ofensiva.

En el texto, Alvarado indica que el trabajo del “Divo de Juárez” nunca le ha gustado, ya que, según él, se trata de uno de los “letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular”.

“Me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada”., lee otra parte del texto que lleva por título “No me gusta ‘Juanga’ (lo que le viene ‘guango’)”.

Al momento, casi 52,000 personas en la plataforma Change.org han solicitado la destitución del funcionario tras su

Adicional a lo anterior, usuarios de Twitter continúan la embestida contra el académico por desmeritar la música popular.

Sobre #NicolasAlvarado y lo “naco de las lentejuelas”, sólo quiero comentar lo siguiente: pic.twitter.com/e7iN6tSgGb — Jalch78 (@jalch78) August 31, 2016

Ya tiene #NicolasAlvarado algo que agradecerle a #JuanGabriel:

Le dio 5 minutos de fama y lo hizo tendencia, lo que su currículum no logró. — MARINA (@lamarinitalupe) August 30, 2016

#NicolásAlvarado tiene todo el derecho de ser todo lo clasista q quiera, acomplejado y de decir “naco” pero entonces q deje @tvunam pero ya — LUPITAMARTINEZA (@LUPITAMARTINEZA) August 30, 2016