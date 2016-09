La novia de David Bisbal sufrió un ‘secuestro exprés’ en Venezuela

Rosanna Zanetti ha hablado hoy sobre la situación que vive su país y el miedo que pasó cuando fue secuestrada hace unos años

Aprovechando que el cantante David Bisbal ha vuelto a sumergirse de lleno en el estudio de grabación para ultimar los preparativos de su nuevo trabajo discográfico, su pareja sentimental, la actriz venezolana Rosanna Zanetti, ha mostrado su faceta más reivindicativa al hacer un llamamiento a sus compatriotas a través de Instagram para que acudan hoy a la manifestación convocada en el centro de Caracas por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

En el vídeo que ha compartido en la popular red social, la intérprete ha explicado las razones que la llevan a apoyar sin ambages la protesta, que ya ha sido bautizada como ‘La Toma de Caracas’, de la que sus organizadores estiman la presencia de más de un millón de personas.

Además, tampoco ha dudado en desvelar que, hace ocho años, ella misma experimentó en primera persona las consecuencias de la situación de desabastecimiento e inseguridad que vive el país al ser víctima de un “horrible” secuestro exprés.

“Todo el mundo en el extranjero [la artista reside junto a Bisbal en Madrid] me pregunta si la crisis que se vive en Venezuela es tan fea como se ve en las noticias, y yo siempre les respondo que no, que es muchísimo peor. No hay medicinas, no hay alimentos y no hay seguridad. Muchos desconocen que yo hace ocho años sufrí un secuestro exprés, y fueron las cuatro horas más eternas y horribles de mi vida”, escribió.

La modelo habló en su video más sobre la crisis económica, política y social que afecta a todos los venezolanos y les pidió que se unan a la movilización convocada para hoy, 1 de septiembre, para exigir el referéndum revocatorio de forma pacífica y organizada. .

“Mi madre y mi hermano, mis tíos también, van a estar ahí”, expresó Rosanna en la emotiva grabación.

Aunque hace dos semanas demostraba que había logrado integrarse con facilidad en el entorno más íntimo de su pareja al acudir a la Feria de Almería con un tradicional traje de flamenca -el punto álgido de una estancia andaluza que también les llevó a visitar algunos de los rincones más turísticos de la provincia-, la guapa artista dejó muy claro en su momento que su decisión de cruzar el Atlántico para dar rienda suelta al amor que siente por Bisbal no ha sido precisamente fácil, al obligarle a dejar atrás a la familia a la que tan unida se encuentra y el teatro que tanto le apasiona.

“Tuve muy buenas experiencias haciendo teatro y he recibido varias propuestas para volver a hacer teatro en Venezuela, pero el encontrarme afuera me lo impide, aunque confieso que no me gustaría dejarlo de lado. Estoy organizándome para ver si el año que viene logro participar en alguna obra de teatro allí, aseguraba Rosanna a Televisa para dejar abierta la puerta a un posible regreso a su país natal.