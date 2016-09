Juan Pablo Cantillo, el actor latino de ‘The Walking Dead’, dice que hizo a su personaje bien latino

"Para mí es irreal formar parte de un programa más aclamado a nivel mundial"

Juan Pablo Cantillo es uno de los pocos latinos dentro de la mundialmente famosa serie ‘The Walking Dead’. El actor costarricense está muy entusiasmado con la idea de que NBC Universo tomara la iniciativa de pasar la serie completamente en español.

La tercera temporada comenzó a transmitirse este pasado 31 de agosto, y todos los miércoles las 10/9 Pm Centro, el público podrá unirse a la fiebre mundial. En exclusiva hablamos con Juan Pablo quien nos confesó que para él una de sus prioridades era que su personaje tuviera todo lo que nos diferencia a los latinos para ser reconocidos.

Pregunta: ¿Qué podemos esperar en la tercera temporada de ‘The Walking Dead’ en Español en NBC Universo?

Juan Pablo Cantillo: La tercera temporada de ‘The Waking Dead’ en español es literalmente explosiva. Rick y su grupo de sobrevivientes entran en guerra no solo con los muertos vivientes, sino además con un ejército de sobrevivientes encabezados por un carismático líder conocido como ‘El Gobernador’. Ahora la batalla será entre humanos en el apocalipsis zombi que podrán ver miércoles a las 10/9 Pm Centro exclusivamente por NBC Universo.

P: ¿Cómo te sientes actuando en la serie más vista en todo el mundo?

JPC: Para mí es irreal formar parte de un programa más aclamado a nivel mundial. Pero no es simplemente un programa. En realidad es una historia universal y atemporal. Además, es un programa que puedes ver una y otra vez sin aburrirte. Me siento afortunado de haber contribuido con mi arte y talento a la saga. Cuando personifiqué a Martínez, sabía que sería una oportunidad muy especial. Pero nunca pensé que me pasaría varios años formando parte de la maravillosa comunidad de ‘The Walking Dea’. Además, los fanáticos de la serie son los mejores fanáticos del mundo. Son alegres, apasionados y siempre están pendientes del menor detalle. A los actores nos entusiasma mucho enterarnos de que el público haya notado los detalles.

P: ¿Cómo te preparaste para desarrollar el personaje de Martínez?

JPC: Realmente siento que Martínez fue concebido para mí. Es atlético y se considera un protector. Inicialmente no me dieron detalles sobre el personaje, así que fui descubriéndolo poco a poco a medida que me daban los libretos nuevos. Por tanto, para mí fue fácil canalizar e improvisar el suspenso en el personaje de Martínez que, a su vez, pasa por un proceso en el que va descubriendo que todo lo que más quiere en este nuevo mundo está en peligro. Dada la manera en que se hace televisión hoy en día: te dan el guión una o dos semanas antes de filmar las escenas y realmente no tienes mucho tiempo para prepararte. Así que vas tomando decisiones en el momento, lo que hace único a ‘The Walking Dead’.

P: Aparte de actuar en ‘The Walking Dead’ en Español, ¿también eres fanático de la serie?

JPC: Soy un gran fanático. Ya veía la serie antes de participar, y para serte sincero jamás imaginé siquiera que fuera una posibilidad. Luego, tuve la oportunidad de entrar a un mundo con el que ya había fantaseado. Y al igual que los fanáticos, pienso en cómo defendería a mí y a mi familia, en quién confiaría y si me convertiría en un líder o simplemente me uniría a uno de los grupos… ¿cómo mantener mi humanidad y mi fe intactas en un mundo tan duro?

P: ¿Cuál el secreto del éxito de de la serie?

JPC: Creo que no es un secreto para nadie… Las premisas del programa crean un mundo muy interesante con el que todos nos podemos identificar. Además, es perfecto para la televisión… Tiene personajes entrañables, un estilo interesante, es visualmente atractivo, cargado de acción, la cantidad justa de terror como para mantenerte en ascuas, y un guión muy audaz en cuanto al destino que les impone a los personajes… A veces nos toma por sorpresa y nos deja boquiabiertos que eliminen un personaje vital. Entonces, no hacemos más que pensar en esto hasta el próximo episodio. Es un programa que rompe los esquemas e impone sus propias reglas.

P: Dado que eres el actor latino más importante de la tercera temporada de ‘The Walking Dead’, que ahora vemos en español, ¿los demás actores te hacen preguntas sobre nuestras culturas? ¿Se muestran curiosos por conocer más sobre el público latino?

JPC: Uno de los aspectos más extraordinarios del programa y de dar vida al personaje de Martínez es que yo soy un actor latino… Punto. Tuve la libertad de recurrir a mi cultura y al haber crecido en un hogar latino tradicional donde la familia, la fe y la lealtad son los pilares sobre los que se construye una vida feliz. Así que yo le añadí estas cualidades a Martínez. Este quería proteger a toda costa el estilo de vida de su grupo de sobrevivientes. Y esta lucha fue lo que puso a él y a su gente en conflicto con Rick Grimes (Andrew Lincoln) y el grupo de la prisión. Mi escena favorita de la tercera temporada es cuando Martínez comparte un cigarrillo con Daryl Dixon (Norman Reedus); tienes la sensación de que no son tan diferentes después de todo. Fuera del campo de batalla todos podemos ser iguales. Y no solo iguales, incluso amigos con aquellos que siempre nos han dicho que son nuestros enemigos.

P: Cada vez que el público cree que la serie está por terminar, aparece otra temporada, ¿Crees que esta serie continuará para siempre?

JPC: No creo que pueda continuar para siempre a pesar de que eso sería lo ideal, tanto para mí como para los fanáticos. Creo que a un cierto punto los fanáticos querrán que la historia llegue a su resolución y le dé a Rick y a su grupo un final apropiado. Y creo que son los personajes los que le harán saber de alguna manera a los guionistas, que toda esta historia se beneficiará con un capítulo final. Pero espero que no termine pronto.

P: ¿Cuál es la importancia de que NBC Universo transmita esta serie en español en los Estados Unidos?

JPC: Me enorgullece que este programa esté disponible en español para el público hispano de los Estados Unidos. Los latinos son los consumidores más influyentes dentro de la población total del país. Y no hemos llegado a esta situación de la noche a la mañana. Es decir, este interés por ‘The Walking Dead’ en español siempre ha estado ahí y NBC Universo ha demostrado que quiere satisfacer al público latino rompiendo barreras y elevando el nivel de contenido con personajes con los que los televidentes se identifiquen.

José Pablo Castillo está actualmente grabando la primera temporada de la nueva serie estelar de NBC ‘Taken’, que se estrenará a principios de 2017. Castillo personifica a Dave, un miembro de élite de un grupo de acción encubierta, que resguarda la seguridad de nuestro