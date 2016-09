¿Tendrás en casa alguno de estos libros que valen miles de dólares?

Hay quienes tienen en casa un libro que vale una fortuna y no lo saben, son los textos más caros de la literatura contemporánea

En mayo de 2015 un ejemplar de la novela “Cien años de Soledad” que se exhibía en la Feria del Libro de Bogotá fue robado. El ladrón sabía muy bien lo que se llevaba. Era un texto similar al que puedes ver líneas arriba y pertenecía a la primera edición de la novela de Gabriel García Márquez publicada en 1967 por Editorial Sudamericana.

De forma inmediata la policía colombiana dispuso un equipo especial que logró recuperar el libro pocos días después.

¿A cuánto hubiera podido venderlo el ladrón?

“Nosotros subastamos uno similar en unos 25,000 pesos (cerca de $1,400) también por esas fechas”, dice a BBC Mundo Jesús Cruz, jefe del departamento de libros y documentos de la reconocida casa de subastas mexicana Morton.

Esta semana, sin embargo, un ejemplar similar autografiado se ofrece a $20,000 a través de Iberlibro, una página de internet dedicada a exhibir los catálogos de miles de librerías en el mundo.

Pero ésta no es la única joya de las letras castellanas contemporánea que “literalmente” vale más que una joya de verdad. ¿Te animas a buscar alguno de los siguientes libros en casa?

Joyas de la literatura

Quizá en el desvencijado armario del abuelo, bajo el apacible polvo que acumulan generaciones de olvido, se oculte un ejemplar del libro que te mostramos en la siguiente foto.

La primera novela del mexicano Juan Rulfo es una de las piedras angulares sobre las que se construye el “realismo mágico”. Este ejemplar supera los $1,000.

Un valor similar alcanza la primera edición de “Piedra de Sol”, el poema inspirado en el calendario azteca, escrito por el también mexicano Octavio Paz.

“Las primeras ediciones de libros famosos y más aún si vienen autografiadas son los primeros indicadores de que el texto puede ser valioso en términos económicos”, explica a BBC Mundo Alexandra Nelson, directora de comunicaciones de Swann Auction Galleries, la casa de subasta de libros más reconocida del mundo.

¿Buscarías en aquella caja de zapatos que quizá tienes sepultada bajo una pirámide de recuerdos adolescentes? Tal vez en ella encuentres el tesoro que muestra la siguiente fotografía.

El peruano Mario Vargas Llosa terminó de escribir “La Ciudad y los Perros” cuando tenía apenas 25 años y vivía en una buhardilla de París. Un ejemplar de esta primera edición puede costar cerca de $1,400.

“Si el libro está bien conservado y pertenecía a una tirada limitada que hace difícil encontrar ejemplares, eso también incrementa el valor”, dice Luca Monopoli a BBC Mundo, representante de IberLibro.

Ese es el caso del siguiente texto, que por lo sencillo de su presentación, podría pasar desapercibido.

Machado publicó “La Guerra” en 1937 y sus páginas lloran la tragedia del conflicto civil español. Este ejemplar cuesta unos $4,000.

“El precio también depende del país“, apunta Javier Varas, director técnico de El Remate, la única casa de subastas española dedicada a los libros de forma exclusiva.

“Pagan más por los autores latinoamericanos en América Latina y Estados Unidos de lo que pagan por ellos en España”, señala Varas a BBC Mundo.

Se tienen rastreados menos de 10 ejemplares de la primera edición de “Los Heraldos Negros”, el poemario inaugural del peruano César Vallejo. Un coleccionista podría pagar por él más de $5,000.

“Pero hay coleccionistas que quieren tanto un libro que para asegurarlo pagan un precio mucho mayor al de mercado.”, dice a BBC Mundo Jesús Cruz, de casa de subastas Morton.

Si no te has desanimado y continúas en la búsqueda, no olvides revisar las patas de los muebles por si el siguiente libro fue condenado al humillante destino de guardar el equilibrio de un viejo armario.

Aunque Federico García Lorca es uno de los poetas en lengua castellana más influyentes del siglo XX, “Impresiones y Paisajes”, su primera publicación, es un libro de prosa. Puedes tener en tus manos los precoces destellos de su genialidad si estás dispuesto a pagar $9,000.

Ese es el mismo valor que tiene el siguiente libro publicado casi 60 años después, por otro genio, al otro lado del mar.

En 1974 se publicaron sólo 120 ejemplares de “Siete Poemas Sajones”, un libro de Jorge Luis Borges.

Aunque para entonces ya estaba ciego, el argentino que convirtió la ficción en filosofía y la filosofía en fantasía firmó cada uno de los volúmenes pasando el bolígrafo sobre los trazos de su memoria. Y aunque dicen que Borges sentía respeto por el autor del siguiente libro, la política los distanció de manera inevitable.

Son sólo 10 páginas editadas por la Universidad de México en 1941 pero la dedicatoria de Neruda al dirigente de izquierda estadounidense Benjamin Cohen eleva el valor del documento a $12,500.

Y casi al final de esta lista, te mostramos un libro que podría estar camuflado entre los veteranos lomos de una colección de enciclopedias devenida en polvorienta utilería de salón. Su precio, $18,500.

Fueron impresos sólo 203 ejemplares de esta versión de El Quijote, pero de muchos se perdió el rastro.

“Hay quienes tienen en casa un libro que vale miles de dólares y ni siquiera lo saben“, dice Javier Varas, de El remate. “Sin embargo internet está eliminado eso. Ahora muchos buscan información sobre los ejemplares que tienen”, agrega a BBC Mundo.

El libro latinoamericano más caro

Aunque nuestra norma hasta ahora ha sido hablar solo de libros contemporáneos, por su enorme valor y curiosa historia terminamos la lista con una excepción.

Porque, quien sabe, quizá a través de los laberintos de varias generaciones, algún ejemplar haya encontrado la manera de llegar a tu casa.

El libro que mostramos a continuación fue el primero impreso en Sudamérica (y además en la primera imprenta que llegó al continente).

Se trata de un catecismo utilizado para evangelizar las nuevas colonias. Sus páginas intercalan el español con el quechua y el aymara, dos lenguas originarias de los territorios conquistados.

Según los especialistas de Swann Auction Galleries, un ejemplar en buenas condiciones de esta primera edición puede valorizarse en medio millón de dólares.

Epílogo

En 2014, y tras la muerte de su padre, un hombre en Estados Unidos rescató un libro de una caja llena de trastos destinados a la basura.

“Resulta que aquel volumen era un ensayo político muy influyente publicado durante la independencia del país. Se vendió a $125,000“, cuenta Alexandra Nelson, de Swann Auction Galleries.

Historias así se repiten desde Canadá hasta la Patagonia. Y aunque este no sea tu caso y después de la larga búsqueda por estantes, muebles y cajas no encontraste ninguno de estos ejemplares, seguro sí diste con algún libro monumental que esperó años para ser abierto por un nuevo lector.

Perderse entre sus páginas será una experiencia que no tiene precio.

– Martin Riepl