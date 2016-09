Diseñan app para tomarse una selfie perfecta con Cristiano Ronaldo

Qué aficionado al fútbol no sueña con tomarse, algún día, una fotografía con sus más grandes ídolos de la cancha. Seguro que más de uno, una tarea que parece muy complicada de lograr, sobre todo si pensamos en las figuras de talla internacional.

Es por ello que tenemos muy buenas noticias para quienes son seguidores de Cristiano Ronaldo, ya que no hará falta viajar a Europa para tener una selfie con el astro portugués.

Save the Children, institución de la cual es embajador CR7, creó una aplicación para que cualquiera que tenga un Smartphone pueda hacerse una foto con el jugador.

Have a selfie with me.✌️ Check out my new CR7 Selfie – Fans with a Cause App #CR7SelfieApp https://t.co/ejlaJoim0c pic.twitter.com/psMKasyDKm

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 9 de agosto de 2016