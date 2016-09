Cuauhtémoc Blanco reconoció el baile de las Chivas al América

El exjugador azulcrema estuvo en el Estadio Azteca para el partido en el que El Rebaño se impuso por goleada al conjunto azulcrema

El ex futbolista y ahora alcalde de Cuernavaca aún no se explica el porqué el América desapareció en el Clásico pese a tener una de las mejores plantillas del futbol mexicano.

“Del América, tienen un gran equipo, no sé qué les pasa, les metieron un baile las Chivas, esa es la realidad. Yo estuve ahí en el estadio y fue un baile el que les metieron, pero como siempre he dicho, hay revanchas y ojalá el América se lo encuentre en la Liguilla y demuestre que es mejor”, dijo a CANCHA.

“Pero en el Clásico, las Chivas le pasaron por encima al América y hay que reconocerlo. Yo creo que también los jugadores deben de estar un poquito apenados por este resultado, los que están bastante molestos son los aficionados y con justa razón, les pusieron un baile y hay que saberlo reconocer. Cuando pierdes de esta manera tienes que reconocer que también te dieron un baile”.

El Guadalajara ganó 3-0 en el Azteca con tanta autoridad futbolística que incluso el técnico Ignacio Ambriz se vio orillado a darse un ultimátum en caso de no ganar algún título en este torneo.

Además del Apertura 2016, las Águilas disputan la Copa MX y el Mundial de Clubes, en el que tratarán de reivindicarse tras el ridículo en la edición 2015.

“Tienen que ir por todos los títulos, igual aunque está muy complicado también ir al Mundial de Clubes tienen que ir por los tres.

“Siempre he dicho ‘tienes que ir a pelearle de tú a tú a cualquiera’, en un Mundial es igual, a Brasil o a Argentina, ¿por qué no vas a quedar campeón del mundo?, si no vas con mentalidad, ¿a qué vas?, el América tiene grandes jugadores, no sé qué les falta, no sé si el entrenador no sabe qué hacer con tantos jugadores que tiene con nombre para hacer los cambios”, comentó Blanco.