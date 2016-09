Autos seguros, ¿a cualquier precio?

Consumer Reports pide la implementación de dos tecnologías como el estándar en todos los nuevos vehículos

Mike y Linda Hanson acababan de terminar su almuerzo en un largo viaje a casa, en Glen Rock, Pa. Una vez de regreso en la autopista, Mike programó el control de velocidad de crucero de su Dodge Durango en función del límite de velocidad y se alegró de ver un cielo despejado y un tráfico liviano ese día.

Lo siguiente que recuerda es a Linda gritando su nombre. Cuando se despertó de lo que él llamó “una distracción total”, iban disparados hacia el contrafuerte de hormigón de un puente, a 65 mph.

Sin embargo, antes de que él pudiera pisar los frenos, su SUV lo hizo por él, deteniendo automáticamente el automóvil y dejándole suficiente tiempo para evitar lo que podría haber sido un terrible accidente. Sobresaltado y maldiciéndose, se movió al lado de la carretera para calmarse.

Hasta ese momento, los Hanson no tenían ni idea de que su Durango 2014 venía equipada con una opción de seguridad denominada sistema de alerta de riesgo de colisión frontal (FCW, por sus siglas en inglés) y un nivel secundario de protección en forma de frenado automático de emergencia (AEB, por sus siglas en inglés). Estos se activan cuando el automóvil detecta una colisión inminente.

Ahora, los dos esposos Hanson están convencidos de que la tecnología de seguridad incorporada en su automóvil les salvó la vida: “No tengo duda alguna al respecto”, dice Mike, y agrega: “Nunca más compraría un automóvil que no lo tenga”.

El FCW es un sistema que usa tecnología incorporada de láseres, radares y/o cámaras a fin de prever una colisión y advertir al conductor en tiempo real —a través de luces parpadeantes en el tablero o en el parabrisas, pitidos y otros sonidos— para tomar medidas inmediatas. El AEB va un paso más allá y detiene el vehículo sin ningún tipo de intervención del conductor.

Si bien ninguna de las características puede impedir totalmente una colisión, se ha demostrado que juntas, como una estrategia combinada, reducen la cantidad de accidentes y su gravedad.

Consumer Reports considera que FCW y AEB son los avances en materia de seguridad más importantes en la industria automotriz desde el advenimiento del control de estabilidad electrónica casi dos décadas atrás. Instamos a los fabricantes de automóviles a incluir estas características en el equipamiento estándar de todos los automóviles, desde los modelos de lujo hasta los económicos, lo antes posible.

Estamos tan convencidos de que este nivel de seguridad debería encontrarse disponible para todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos, que a partir de este año, nuestras nuevas Calificaciones de vehículo se están adaptando para atribuir puntos extra —y por ende, un puntaje mayor de Calificación— a los vehículos que ofrezcan esas características de seguridad como parte del precio base de lista de un automóvil.

Los puntos extra se otorgarán por FCW, AEB en baja velocidad y AEB en alta velocidad, en vehículos equipados con las características como características estándar en todas las gamas. Los automóviles que los ofrezcan como una opción o que únicamente los incluyan en los niveles de la gama superior no recibirán los puntos extra.

Con el tiempo, esa tecnología eficaz podría pasar a ser tan común como el control de estabilidad y a ser tan prevalente en la mente de los consumidores como el uso del cinturón de seguridad.

Los choques vehiculares continúan siendo una causa principal de muerte y lesiones en los Estados Unidos provocando más de 32,000 muertes en promedio por año. Y las elecciones de los conductores y los errores humanos contribuyen a más del 90% de todos los choques.

La Administración Nacional de Tráfico de Autopistas (NHTSA) estima que decenas de miles de lesiones podrían prevenirse por año si cada automóvil tuviera frenado automático de emergencia.

Al comparar vehículos con sistemas de alerta de riesgo de colisión frontal y frenado automático de emergencia, se ha demostrado que la combinación de FCW y AEB reduce los reclamos de seguros por lesión física hasta un 30% y disminuye los choques en la parte trasera alrededor de un 40%, según el Instituto de Seguros para la Seguridad en la Carretera (NHTSA). Incluso cuando un automóvil tiene alarma de colisión frontal, se disminuyen los choques de la parte trasera en un 23%. Traducido, esto significa que menos gente sufrió lesiones y que estas no fueron tan graves.

No obstante, muchos consumidores aún no están conscientes de que existen estas valiosas funciones, incluso cuando están incorporadas en los automóviles estacionados en sus propios garajes.

En la Encuesta de Sistemas de Seguridad Avanzados de Consumer Reports, que incluyó 630 vehículos con AEB como característica estándar, el 35% de los dueños de automóviles no sabía que sus automóviles tenían esta característica. Sucede que el vendedor de Dodge que les vendió a los Hanson su Durango nunca mencionó que tenía esa capacidad.

Sin embargo, los que tienen este equipamiento, ciertamente lo valoran. El dueño de un Acura TLX modelo 2015 que participó en nuestra encuesta explica lo siguiente: “Me mantiene alerta. Es como tener un copiloto que no me grita”.

Ron Olson, el dueño de un BMW Serie 4 modelo 2014, viaja frecuentemente en la ruta 17 de California, un sinuoso camino en lo alto de la montaña, con vueltas cerradas frecuentes y paradas de tráfico repentinas. Nos dijo que su BMW “reacciona accionando los frenos más rápido de lo que yo llego a poner el pie en el pedal”.

Esas tecnologías han estado establecidas y en evolución de algún modo en Estados Unidos desde 2004. Sin embargo, no se ha hecho suficiente para promocionarlas ni para explicar cómo funcionan y por qué son tan beneficiosas para los conductores, tanto a velocidades bajas como altas.

De nuestra encuesta, resulta claro que muchos dueños de automóviles están poco informados y un tanto confundidos. Muchas de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que, si bien sabían que su automóvil tenía esas características de seguridad, no tenían muy claro cómo funcionaban ni en que circunstancias se activarían.

El dueño de una Subaru Forester comentó: “Creo que cualquier duda relativa a la confiabilidad de este sistema probablemente esté relacionada con una mala comprensión de mi parte de las velocidades o condiciones que implicará”.

La tecnología en la Forester es significativa, incluso si sus dueños no la comprenden adecuadamente. Un estudio proveniente de Japón determinó que el sistema EyeSight de Subaru, con FCW y AEB, disminuyó las colisiones frontales entre automóviles en un 80%.

No todas las características operan del mismo modo. Algunas tienen una alerta de riesgo de colisión a todas las velocidades, pero no tienen AEB. Es posible que otras tengan AEB a velocidades inferiores a 30 mph, pero que no tengan alertas. Lo ideal es que ambos sistemas funcionen juntos en un mismo paquete. Así y todo, otros fabricantes de automóviles ofrecen un sistema de control de velocidad de crucero adaptativo que puede reducir la velocidad de un automóvil en marcha hasta detenerlo completamente, sin ninguna intervención del conductor.

Por lo tanto, no resulta extraño que incluso las personas a las que se les paga para promover la tecnología quizás no comprendan cómo funciona.

El año pasado, se hizo viral en Internet un video de un incidente en una concesionaria de Volvo. Un vendedor presuntamente creyó que estaba mostrando el Sistema de Detección de Peatones del fabricante del automóvil, sin darse cuenta de que había elegido un modelo que no contenía la función de seguridad. En lugar de frenar automáticamente durante la prueba, la camioneta SUV atropelló a dos personas paradas cerca del lugar. Ninguna de las personas sufrió lesiones serias.

Cuando Allan Alaspa, un ingeniero retirado que vive en Austin, Texas fue a comprar un Buick Regal modelo 2014, no tenía interés en pagar $1695 adicionales por su Paquete de Confianza del Conductor que incluía los sistemas de FCW y AEB junto con el control de velocidad crucero adaptativo. Sin embargo, gracias a una promoción especial en la concesionaria, terminó llevándoselo de todos modos, solamente que lo hizo sin el alto agregado al precio de lista.

No pasó mucho tiempo antes de comenzar a tener más confianza en las características de seguridad de su nuevo automóvil. “En dos o tres ocasiones, el automóvil comenzó a frenar por mí”, dice, y describe un encuentro con un conductor errático en un estacionamiento. Si no fuera por el sistema automatizado de Alaspa, podría haber sufrido un choque muy costoso.

“Iba a pisar el freno cuando el automóvil comenzó a frenar automáticamente, y también empezó a sonar la alarma”, relata. Al comprender el sistema, “fue económico en comparación con lo que un accidente como ese podría haberme costado”. Ahora que admite ser un converso, dice: “No lo quería entonces. Ahora no compraría otro automóvil sin eso”.

Trisha Jacobson, quien también respondió la encuesta, dueña de un Hyundai Sonata modelo 2015, agrega: “Nos da un buen sentimiento de seguridad en el caso de que sea necesario”.

Espacio para mejorar

De los 6600 dueños encuestados por Consumer Reports cuyos automóviles tenían FCW con AEB, alrededor del 32% (2,100 personas) informaron que habían experimentado personalmente la activación del sistema y habían podido evitar un accidente, con la lesión o el daño consiguientes que se podrían haber producido.

Por supuesto, los sistemas no son perfectos. También se producen alertas falsas. En nuestra encuesta, muchos dueños dijeron que su sistema de FCW se activó cuando las circunstancias no lo ameritaban. Los que tenían AEB tuvieron experiencias similares cuando los frenos se trabaron sin motivo aparente.

Mike Lemoine, dueño de un Jeep Grand Cherokee modelo 2014 está muy consciente de que las características de seguridad pueden salvarle la vida, pero afirma que también pueden ser irritantes en ocasiones.

“Funciona muy bien, pero detecta falsos riesgos de colisión cuando un automóvil frente al tuyo entra en un carril para doblar y baja la velocidad mientras tú continúas en el carril que sigue derecho. En ocasiones, se debe a que el otro automóvil está cerca de la línea o saliéndose gradualmente de ella”, explica Lemoine.

Jake Fisher, director de pruebas de automóviles en Consumer Reports, indica que estas funciones mejorarán a medida que vayan evolucionando.

“Si bien es posible que algunas personas se frustren con las alarmas, hemos escuchado de miles de usuarios que pudieron evitar un choque gracias al sistema”, aclara Fisher. “Están dispuestos a soportar algunas falsas alertas para obtener el mayor beneficio de seguridad”.

Los ocupantes deberían obtener los mismos beneficios de seguridad que quienes van adelante.

Hacer de la seguridad el estándar

A grandes rasgos, se prevé que el 60% de todos los autos nuevos modelo 2016 tendrán alguna versión de esta tecnología disponible como opción. Sin embargo, con mucha frecuencia estas características de seguridad vienen en paquete con agregados como techos corredizos o sistemas de información y entretenimiento.

Desde el punto de vista histórico, cuando se desarrollan nuevas tecnologías, es costoso para el fabricante introducirlas y desplegarlas. Es por ese motivo que, habitualmente, los vehículos de lujo y de alta gama han recibido los sistemas de seguridad primero.

Sin embargo, la NHTSA ha dado grandes pasos para incentivar la tecnología. Con el tiempo, las economías de escala permiten que la innovación emergente se despliegue en toda la industria, y que los costos bajen.

“Los paquetes con características de seguridad pueden costar entre $500 y $3,000, según lo que esté incluido”, indica Mel Yu, analista de automóviles de Consumer Reports. “Pronto veremos que esas funciones vienen de modo estándar, sin aumentar el precio del vehículo”.

El DOT recientemente anunció una colaboración entre el gobierno y 18 fabricantes de automóviles para incentivar a la industria automotriz a ser más proactiva en la identificación de cuestiones de seguridad y la detección de soluciones para ellas.

Anteriormente, los fabricantes de automóviles han buscado las nuevas tecnologías por iniciativa propia, incluso en el área de seguridad, compitiendo para desarrollar estas características y llevarlas a los vehículos. Consumer Reports considera que el gobierno y la industria deberían trabajar en colaboración en la nueva empresa, a fin de incentivar la adopción mediante el establecimiento de estándares uniformes para las tecnologías.

Incluso los más fervientes defensores de los fabricantes de automóviles consideran que la adopción extensa del sistema de AEB en toda la industria llevaría de 7 a 8 años, afirmó el Administrador de la NHTSA Mark Rosekind en un evento reciente de la industria.

Aunque el organismo regulatorio que él dirige ha tomado medidas importantes para impulsar el sistema de AEB, no llegó a ejercer su autoridad como emisor de normas y establecer una fecha límite fija para que esto suceda.

Sin embargo, Rosekind dijo que podrían emitirse normas si los fabricantes de automóviles “continuaban batallando” para ofrecer el sistema de AEB.

“El frenado automático salva vidas”, expresó William Wallace, analista de políticas para Consumers Union, la división de políticas y defensoría de Consumer Reports. “Nos alegra que algunos fabricantes de automóviles hayan asumido el compromiso de hacer de esta tecnología el estándar para que cualquier persona que compre un nuevo automóvil se pueda beneficiar de ella, y es hora de que las compañías restantes se suban a bordo. Si no lo hacen, o si los fabricantes de automóviles se demoran en el despliegue de esta tecnología en toda su flota, la NHTSA no debería dudar en exigirla”.

Una reciente encuesta de Consumer Reports demuestra que la seguridad está a la cabeza de la lista de factores que los compradores más valoran cuando evalúan los automóviles nuevos. Y siendo que los vehículos como el Scion iA, que se vende por $16,695 ahora vienen con AEB a baja velocidad como característica estándar, es claro que el precio ya no debería ser una barrera en lo que respecta a la seguridad.

Si bien Consumer Reports se está reservando su opinión respecto de otras tecnologías nuevas en materia de seguridad, como un alerta de cambio de carril con asistencia de mantenimiento en el carril, consideramos que los sistemas de FCW y AEB sobresalen; y ya se demostró que salvan vidas.

Estos avances también podrían ofrecer ventajas económicas. Varias aseguradoras han informado que ofrecerán una reducción de precio para los vehículos que tengan AEB. Un día los automóviles podrán autoconducirse; y el AEB es uno de los prerequisitos necesarios que permitirán ese tipo de tecnología de conducción automática en los automóviles.

Mientras tanto, Volvo, un líder en seguridad de los automóviles, está tomando sus propias medidas para mejorar la seguridad de su flota. Al usar tecnología como FCW, AEB y software de conducción automática, Volvo se ha propuesto desarrollar lo que parece ser un programa utópico, si no de plano imposible.

La empresa fabricante de automóviles Volvo desea eliminar todas las muertes o lesiones serias en todos los nuevos vehículos Volvo a partir de 2020. Otras empresas fabricantes de automóviles también están realizando inversiones en aras de un resultado similar. Simplemente no se han atrevido tanto al respecto o no lo han hecho tan público.

“Tener como objetivo alcanzar cero muertes es problemático porque debes observar todos los casos frecuentes y los casos aislados”, afirma Erik Coelingh, líder técnico sénior de Volvo a cargo de la tarea de alcanzar la meta.

Volvo está examinando los tipos de accidentes más propensos a matar o lesionar personas, incluyendo las colisiones en intersecciones, las situaciones en que los vehículos se salen de la carretera y aquellas que involucran animales grandes, como venados y alces. Luego, trata de encontrar los antídotos de seguridad. ¿Por qué apuntar a cero?, le preguntaron. Porque, explica Coelingh, “es la única cifra aceptable”.

10 modos de evitar un choque

Muchas personas equiparan la seguridad de un automóvil a su resistencia a los choques. Pero Consumer Reports considera que la tecnología que te ayuda a evitar una colisión con anticipación es igual de valiosa.

No obstante ello, elegir un automóvil seguro puede plantear un desafío cuando esa tecnología se pierde en una sopa de letras llena de siglas dentro de la concesionaria, que los vendedores mismos quizás infravaloren o enfaticen menos de lo necesario.

A continuación, presentamos nuestras principales 10 características de seguridad avanzadas, en orden de preferencia. Incluso si vienen agrupadas en un paquete con otras características tecnológicas que quizás tú no desees y que podrían aumentar el precio del automóvil, consideramos que estas opciones que potencialmente salvan vidas valen el dinero extra.

1. ALERTA DE RIESGO DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)

Mediante láseres, radares o cámaras, estos sistemas evalúan las condiciones circundantes, así como la velocidad a la que te aproximas a un posible impacto con el vehículo que tienes delante. También te alertarán con señales visuales y/o sonoras acerca de una colisión potencial, dándote tiempo para reaccionar. Algunos sistemas también pueden percibir y alertarte al potencial de colisión con peatones.

Punto de vista de Consumer Reports Deseamos ver el sistema de alerta de riesgo de colisión frontal como una característica estándar en cada automóvil. Es lo suficientemente importante como para que otorguemos puntos extra en nuestras Calificaciones si el automóvil lo tiene como característica estándar.

2. FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA (AEB)

Estos sistemas se suman a los beneficios de la alerta de riesgo de colisión frontal. El AEB percibirá una potencial colisión, y si tú no reaccionas a tiempo, el automóvil iniciará el frenado.

Punto de vista de Consumer Reports Otro de nuestros favoritos, el frenado automático, es una tecnología que desearíamos ver en cada automóvil. Un fabricante de automóviles que haga de esta función el estándar obtendrá créditos extra en nuestros puntajes dado que se ha demostrado que disminuye las lesiones y las muertes. Ofrecerlo como una opción más cara no implicará ningún crédito.

3. ALERTA DE PUNTO CIEGO

Esta tecnología detecta y emite alertas respecto de los vehículos que tú no puedes ver. El sistema escanea los lados del vehículo para advertir acerca de la presencia de vehículos en los puntos ciegos. Advierte a los conductores con una alerta visible, sonora y/o táctil para indicar que no es seguro combinar carriles ni cambiar de carril.

Punto de vista de Consumer Reports La alerta de punto ciego no es solamente una de las 3 características de seguridad favoritas de Consumer Reports sino que nuestros lectores la ubican entre sus favoritas también. Marca una gran diferencia en la seguridad en las autopistas.

4. ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO

Estos sistemas perciben el tráfico que podría cruzarse en tu camino al poner reversa, lo cual puede resultar útil al retroceder en un espacio de estacionamiento o en una entrada para automóviles. Algunos sistemas frenan en forma automática para que el conductor evite chocar con un objeto.

Punto de vista de Consumer Reports Dado que se produce una gran cantidad de accidentes de reversa a baja velocidad y en los estacionamientos, deseamos poder asistir a los conductores a través de las alertas de tráfico cruzado que ayudan la navegación en espacios justos o en los que la visibilidad es limitada.

5. CÁMARAS DE RESPALDO

Este sistema a base de cámaras se activa cuando el vehículo se pone en reversa. La vista trasera se proyecta en una pantalla de la consola central o en el espejo retrovisor. Algunos vehículos tienen un sistema de asistencia para estacionar que visualmente diagrama un camino de estacionamiento guiado con líneas para trazar tu ángulo de giro. Las alertas de tráfico cruzado y las cámaras de vista superior también pueden integrarse en la vista de la cámara.

Punto de vista de Consumer Reports Al haber muchos accidentes en reversa durante los últimos años, nos complace ver que este será un equipamiento estándar en todos los modelos 2018, y en los años sucesivos. Junto con otros defensores de la seguridad, Consumer Reports impulsó la ley que exige las cámaras y demandó al gobierno para que fijara normas definitivas al respecto.

6. FAROS ALTOS AUTOMÁTICOS

Esta función cambia de los faros bajos a los altos automáticamente, y viceversa, para mejorar la visibilidad nocturna, según lo ameriten las condiciones.

Los faros altos como los de este Lincoln MKX bajan la intensidad de tus luces cuando se aproximan otros autos.

Punto de vista de Consumer Reports Muchos conductores no optan por la visibilidad adicional de los faros altos con la frecuencia con que deberían. Estos sistemas hacen el cambio por ti. Mejoran la visibilidad y automáticamente reducen el brillo de tus faros altos a medida que se aproximan los automóviles.

7. ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKA)

Además de percibir cuando abandonas tu carril, esta tecnología inducirá un giro leve para regresarte a tu carril.

Punto de vista de Consumer Reports Es más útil en las autopistas, donde es posible que el conductor se adormezca o se distraiga. Sin embargo, puede ser muy intrusivo en los caminos rurales de doble sentido. Dar paso amablemente a un ciclista o un peatón podría hacer que el sistema gire el automóvil de regreso hacia la orilla del camino y, de ese modo, asustar a todos los participantes de la situación.

8. CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)

Mediante el uso de láseres, radares, cámaras o una combinación de estos sistemas, los sistemas de ACC automáticamente adaptan la velocidad de un vehículo a fin de mantener una distancia segura respecto del vehículo que se encuentra delante del tuyo. En enfrenones de tráfico, algunos sistemas detendrán el automóvil por completo y automáticamente volverán a acelerar cuando el tránsito se reanude.

Punto de vista de Consumer Reports Los sistemas de ACC con frecuencia incluyen la alerta de riesgo de colisión frontal, que puede reducir aún más el estrés de trasladarse.

9. SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTO ASISTIDO

Estos son una serie de sensores en el frente, la parte trasera o los parachoques, que emiten alertas a bajas velocidades respecto de automóviles, postes de luz, paredes, arbustos y otros obstáculos que estén cada vez más cerca.

Punto de vista de Consumer Reports Esta función puede facilitar las maniobras en estacionamientos apretados y así, evitarle daños a tu automóvil.

10. ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)

El uso de cámaras, láseres o sensores infrarrojos te asiste con alertas de sonido o vibración para hacerte saber que te has desviado de tu carril.

Punto de vista de Consumer Reports Funciona mejor en las autovías y autopistas de sentido reversible, pero requiere más refinamiento, debido a la cantidad de falsas alertas que hemos experimentado, especialmente en caminos angostos o sinuosos.

INFÓRMATE

Para obtener nuestra comprensiva guía para ver qué automóviles tienen más características de seguridad avanzadas, visita ConsumerReports.org/cro/2015/01/advanced-safety-system-list/index.htm