Asesinan a puñaladas a tía de oficial del NYPD en Queens

El Departamento de Policía (NYPD) informó que la Unidad de Crimen de Odio de la Uniformada se hizo cargo de la investigación del asesinato de una mujer de 60 años ocurrido anoche en Queens.

La víctima, que fue identificada como Nazma Khanam, fue apuñalada el pecho, y fue trasladada de inmediato al Jamaica Hospital donde se certificó su deceso.

Las autoridades indicaron que el asesinato ocurrió alrededor de las 9 p.m. en las afueras del 160-123 de Normal Road en Jamaica, a tan solo dos cuadras de la residencia de la víctima.

En un tweet, la Sociedad de Oficiales Musulmanes del NYPD indicó que Khanam era la tía de un oficial asignado a la Unidad de Tránsito.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.

Very sad to announce death of the aunt of our member PO Kabir #TD2 @NYPDTransit who was stabbed in @NYPD107Pct tonight lets catch the perp

— NYPDMOS (@NYPDMuslim) September 1, 2016