“Angel Moms” son nueva arma electoral de Trump

Trump retomó sus ataques contra los inmigrantes, y advirtió de que un triunfo de Clinton traería más caos y criminalidad

Como utilería humana, el aspirante presidencial republicano, Donald Trump, subió anoche al escenario a madres del grupo “Angel Moms”, que denigraron a los “inmigrantes criminales” y exigieron su expulsión de Estados Unidos.

Una a una, madres que han perdido a sus hijos a manos de criminales indocumentados subieron al escenario en el Centro de Convenciones en Phoenix (Arizona), mientras Trump reiteraba su promesa de deportar a todos los inmigrantes irregularizados, comenzando por quienes han cometido crímenes.

Las madres, que lucían camisetas con imágenes de sus seres queridos, describieron la angustia de sepultar a un cónyuge o un hijo. Acto seguido, abrazaron a Trump y afirmaron que sólo él podría corregir los problemas de la inmigración en Estados Unidos.

Trump aseguró que no buscaba el apoyo del grupo, al tiempo que insistió en que “es hora de que todos como país –demócratas, republicanos, liberales, conservadores –nos unamos para dar justicia y seguridad a todos los estadounidenses”.

“Corrijamos este horrible, horrible problema. Se puede arreglar rápidamente”, aseguró.

De esta forma, Trump convirtió el duelo de madres en arma electoral contra su rival demócrata, Hillary Clinton, a quien acusó de promover políticas migratorias peligrosas para la seguridad pública en el país.

“Hillary Clinton promete una amnistía radical combinada con una reducción radical en la aplicación de (las leyes de) inmigración… el resultado será millones de inmigrantes ilegales adicionales, miles de crímenes violentos y horribles, y caos y anarquía total”, advirtió Trump.

¿Quiénes son las “angel moms”?

“Angel Moms” se describe en su página web como un grupo de apoyo creado por Judi Walker y otras dos mujeres para madres que han perdido a hijos por distintas causas y circunstancias.

“Angel Moms ha juntado a tantas madres que comparten el mismo dolor para que podamos sobrevivir juntas. Nada puede eliminar el dolor de perder a un hijo, pero el poder compartirlo con otros que conocen y entienden tu dolor ayuda mucho”, dice la explicación.

En el escenario, sin embargo, las diez madres y un padre hicieron énfasis en que perdieron a sus hijos porque, como indicó Trump, indocumentados criminales andan sueltos en las comunidades en vez de estar en prisión ser deportados.

En un correo electrónico enviado hoy a este diario, Walker explicó que ella creó “Angel Moms” tras la muerte de su hijo en 1997, y que “de ninguna manera estamos asociadas con el grupo de Angel Moms que está promoviendo Donald Trump”.

“Las mujeres que aparecieron con él no pertenecen a nuestro grupo. Hay muchos grupos que se hacen llamar ´Angel Moms´, pero no conocemos a ninguno que sea político. Estamos furiosas y avergonzadas de que se nos asocie con un candidato político y una agenda política, porque no es lo que somos, nunca lo hemos sido y nunca lo seremos”, afirmó Walker.

Es que, al parecer, el grupo de “Angel moms” invitado por la campaña de Trump a Phoenix forma parte del “Remembrance Project”, una organización sin fines de lucro de Texas que representa a víctimas de crímenes cometidos por indocumentados y aboga por el reforzamiento de la seguridad fronteriza.

En su página web, el Remembrance Project se hace eco de las ideas del grupo conservador anti-inmigrante “Breitbart“, y repite el mito de que existe una “epidemia de asesinatos” como consecuencia del problema de la inmigración ilegal en EEUU.

They ignored the Angel Moms during the RNC. Couldn't quite pull it off last night! https://t.co/wj5eL2Jgwe — Breitbart News (@BreitbartNews) September 1, 2016

En general, los grupos ultraconservadores omiten que, según estudios, los inmigrantes, legales o indocumentados, tienden a cometer menos crímenes que el resto de la población.

Si Clinton invitó al escenario de la convención demócrata en julio pasado al grupo “Mothers of the Movement”, compuesto por madres afroamericanas de víctimas de la brutalidad policial, ahora Trump utiliza a un grupo de “angel moms”, en su mayoría mujeres blancas, para apelar a la ansiedad de la población blanca y propagar su mensaje contra los inmigrantes.

This Trump use of Angel Moms seems to emphasize that immigration reform is about Americans' mortal safety, not economics or migration policy — Todd Zwillich (@toddzwillich) September 1, 2016

De hecho, el pasado 28 de agosto, la gerente de la campaña de Trump, Kellyanne Conway, dijo a la cadena Fox News que las “angel moms” son “el rosto de nuestra campaña”.

Trump no ha logrado mejorar su nivel de aprobación entre las mujeres, aunque las encuestas nacionales también destacan un estrecho margen de diferencia entre Clinton y Trump entre los votantes en general.

Ante lo reñido de la contienda a menos de diez semanas de las elecciones, los analistas anticipan que el magnate empresarial continuará su narrativa sobre el peligro que, a su juicio, supone la población inmigrante.