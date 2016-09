Alejandro González Iñárritu le tira a Peña Nieto tras visita de Trump a México

El director de cine opina sobre Enrique Peña Nieto

Alejandro G. Iñárritu criticó al Presidente Enrique Peña Nieto por haber invitado a México al candidato republicano a la presidencia de EU, Donald Trump.

“Es avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupido y amenazado por más de un año ante el mundo entero. Es carecer de dignidad y fortalecer así una campaña política de odio hacia nosotros, hacia media humanidad y hacia las minorías mas vulnerables del planeta”, escribió el director de “Revenant: El Renacido” en un texto para El País.

El ganador de tres premios Óscar destacó las situaciones extremas que pueden llevan a la población mexicana y centroamericana a buscar una vida en Estados Unidos, asÌ como la contribución de los migrantes a la economía del País.

Además, criticó que la invitación permitiera a Trump hacer proselitismo en el discurso sobre migración que ofreció el miércoles por la noche en Arizona.

“Hace 168 años, Antonio López de Santa Ana entregó casi la mitad de nuestro territorio. Ayer, el Presidente Peña Nieto entregó lo poco que quedaba ya de dignidad“.

“Tras este acto y como ciudadano mexicano, Enrique Peña Nieto no me representa más. No puedo aceptar como representante a un gobernante que en lugar de defender y dignificar a sus compatriotas, sea el mismo quien los denigra y pone en riesgo al invitar a alguien que como él, no es digno de representar a ningún País”, escribió el cineasta.