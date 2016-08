Agenda NYC: los eventos que no se pueden perder esta semana

Jueves 1

Expo: modernismo brasileño

El artista Roberto Burle Marx fue un experto en crear jardines y paisajes que han sido siempre considerados, más que como arquitectura urbana, como auténticas obras de arte. Como tal, y tan solo hasta el 18 de septiembre, el Jewish Museum (1109 5th Ave at 92nd St., Manhattan) exhibe imágenes con algunas de sus obras más icónicas, como sus aceras de la playa de Copacabana.

Boletos: www.thejewishmuseum.org

“Kayakeando” el East River

En la ” Boathouse” del Brooklyn Bridge Park se ha instalado un muelle flotante desde el que se puede salir navegando en kayak. ¡Diversión y vistas inigualables de la ciudad aseguradas! Antes de ir, han de saber que los menores de 18 siempre tienen que estar acompañados de un adulto y tienen que llegar allí entre las 5:30y las 6:45 pm. Gratis.

Más información: www.bbpboathouse.org

Viernes 2

Concierto: Marc Anthony

La semana pasada, el rey de la salsa neoyorquina sorprendió a sus fans cantando su mítico “no me ames” a dúo con su ex mujer, Jennifer López. Este fin de semana, el artista regresa para se dará un baño de masas en el Radio City Music Hall ( 1260 Ave of the Americas, Manhattan) y promete aún más sorpresas… ¿Aparecerá otra vez la “Diva del Bronx”? A las 8 pm.

Boletos: www.ticketmaster.com

Evento: fuegos artificiales en Conney Island

Despida el verano por todo lo alto, con juegos de luces, mucha emoción y, sobre todo, mucha pólvora, en la última sesión nocturna de fuegos artificiales en Conney Island. ¿Un secreto? El mejor sitio para verlos es en el paseo marítimo o la playa entre las calles West 10 y West 15. (Conney Island, Brooklyn). Gratis.

Más información: www.nycgovparks.org

Concierto: Alex Díaz y Son de la calle

Tras formar parte de agrupaciones como como “El Gago” y “Los Antillanos del Sabor”, el músico dominicano está considerado como uno de los pioneros en fusionar los géneros del merengue y el jazz,con gracia y acierto. No se lo pierdan junto a Son de Calle en SOB’s (204 de la calle Varick St., Manhattan). Shows a las 8 y a las 10 pm. $10.

Boletos: www.sobs.com

Sábado 3

Expo: Sucedió en El Bronx

Una interesantísima exhibición de fotografías, que ahonda en los motivos por los cuales este barrio pasó de ser un conjunto de pequeñas comunidades a convertirse en la segunda área más densamente poblada de todo Estados Unidos, solo para después pasar a ser, en apenas unas décadas, un sinónimo de deterioro urbano. En el museo de historia del Bronx, Valentin-Varian House (3266 Bainbridge Ave, Bronx). A la 1 pm.

Más info: www.facebook.com

Cine: Brunch con mensaje

En este polémico documental, un equipo de cineastas sigue los pasos de Zin-Mi, una niña de 8 años, y sus padres, a medida que se va integrando en el sindicato nacional de niños que dirige el gobierno del hermético país. El documental se presenta en las sesiones de Brunch de la sala Nitehawk (136 Metropolitan Ave, Brooklyn). 11:30 am. $12.

Información: www.nycgovparks.org

Evento: Zumba en el Hudson



Summer on the Hudson y la asociación Shape Up NYC ofrecen clases semanales gratuitas de fitness y baile para ayudar a sus vecinos a estar en forma. En esta clase podrán aprender o mejorar su técnica en la danza-ejercicio a ritmo de música latina más popular: ¡la zumba! West Harlem Piers a la altura de la calle 125, Manhattan. 11 am.

Más información: www.nycgovparks.org

Domingo 4

Fiesta: Brasil Loves Festival

Esta fiesta del baile celebra a los países latinos que nos dieron ritmos tan populares como el merengue, la cumbia, el son cubano, el vallenato , la samba y el forró. El evento contará con actuaciones de lujo como Grupo Rebolú (Colombia), Janet Internacional (DR), Chino Pons (Cuba), Liliana + Nadine + Alysson (Brasil), DJ Massa , DJ Agachadinho y más. En la sala en SOB’s (204 de la calle Varick St., Manhattan). Desde las 9 pm. $25.

Boletos: www.sobs.com

Evento: Feria West Side County

Zancudos, magia, juegos y música en directo para celebrar el mayor evento del verano a orillas del río Hudson. Un día lleno de atracciones para todos los públicos, con increíbles bandas locales, puestos de comida y hasta equilibristas. ¡Están todos invitados! En Riverside park south (W 70 St., Manhattan). De 1 a 6 pm. Gratis.

Más información: www.nycgovparks.org

Museo: maravillas del ártico

Ambientada e inspirada en la naturaleza del punto más gélido del mundo, la nueva Expo del museo de historia natural cuenta la historia de la supervivencia en un medio más que hostil e implacable, dominado por un solo elemento: el hielo. Hasta el 2 de marzo, en el AMNH (Central Park West y la calle 79, Manhattan).

Más información: www.amnh.org

Lunes 5

West Indian Carnival

Un carnaval lleno de color y sabor que, según la revista Time Out, atrae hasta a dos millones de personas hasta la zona de Crown Heights en el fin de semana del día del trabajo. La fiesta y el desfile celebran las muchas formas en las que la cultura caribeña ha influido en Nueva York y los neoyorquinos. Xilófonos, disfraces, delicias caribeñas puestos de artesanía y más, en Crown Heights, Brooklyn. Gratis. Desde las 11 am.

Información: www.nycgovparks.org