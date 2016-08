Video: Ignacio Ambriz, técnico del América, enfureció y encaró a un reportero

El estratega azulcrema, quien fue ratificado este martes, perdió los estribos cuando le preguntaron si no pensaba en renunciar y así respondió

Este martes, la directiva del América ratificó a Ignacio Ambriz como técnico del conjunto azulcrema, sin embargo, lejor de darle tranquilidad al propio “Nacho”, el estratega perdió los estribos durante la conferencia de prensa y encaró a un reportero.

La molestia de Ambriz surgió cuando el reportero le preguntó si no había pensado en la renuncia luego de la derrota ante Chivas del Guadalajara el pasado sábado en el estadio Azteca.

Tras el cuestionamiento, el presidente deportivo del Club América, Ricardo Peláez, intentó tomar la palabra, pero un furioso Ambriz fue el que habló primero.

“Yo te aclaro, si no gano ningún título este torneo me voy yo, no te preocupes”, así le respondió el técnico al representante de uno de los medios de comunicación.

Pero el reportero todavía le puso más sal a la herida y al decirle a Ambriz que él no estaba preocupado, ecenddió aún más los ánimos del estratega.

“Siempre te preocupas mucho por mí, me he dado cuenta, no te preocupes, si no gano ningún título y se los digo de frente a todos, yo me voy”, puntualizó.