Video: Angelique Boyer graba encuentro de trillizas en telenovela ‘Tres Veces Ana’

Hoy es un día demasiado emocionante, desde antes de empezar a grabar sabíamos que llegaría este día. Se siente el principio del fin. Muy afortunados de vivir esta experiencia en nuestra carrera. #tr3svecesana #tresvecesana #AnaLeticia #AnaLaura #AnaLucia #lovemyjob #foro8

A photo posted by Angelique Boyer (@angeliqueboyer) on Aug 31, 2016 at 6:23am PDT