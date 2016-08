Subastan premio MTV que Miley Cyrus le regaló a un joven sin hogar

Jesse Helt, que se hizo famoso tras acompañar a la cantante a la gala de los premios en 2014, vende ahora en eBay el premio que Miley ganó esa noche

Jesse Helt, el joven sin hogar que acompañó a la cantante Miley Cyrus a la entrega de los MTV Video Music Awards en 2014, ha puesto a la venta a través del portal de compra online eBay el trofeo al Mejor Vídeo del Año que la intérprete ganó en dicha ceremonia por su sencillo ‘Wrecking Ball’ y que quiso regalarle como recuerdo, después de enterarse de que su pareja está esperando su primer hijo.

El galardón en forma de astronauta, que tiene grabados tanto el nombre de Jesse como el de Miley, ha salido a subasta con un precio inicial de 10.000 dólares (9.000 euros), aunque también se podía adquirir de manera inmediata -antes de que comenzara la puja- pagando 20.000 dólares (18.000 euros).

“Hola a todo el mundo, solo quería hacerles saber que voy a vender en eBay el astronauta que Miley Cyrus ganó en los VMAs de 2014. La razón de la subasta es que voy a ser padre de un niño este noviembre. Es un objeto único”, anunciaba el propio Jesse a través de su perfil de Facebook junto a varias fotos del premio.

Miley Cyrus decidió invitar al joven a la gala para denunciar la situación de pobreza y exclusión social que viven muchos adolescentes en su país natal. En lugar de ofrecer un discurso de agradecimiento tras anunciarse que se había alzado ganadora en su categoría, la cantante decidió cederle el micrófono a Jesse para que este compartiera con todos los presentes su historia.

“Acepto este premio en representación del más de millón de jóvenes sin hogar que han huido de casa en Estados Unidos, y que están pasando hambre, tienen miedo y se sienten perdidos ahora mismo. Conozco esa situación porque soy uno de ellos. He sobrevivido gracias a los centros de acogida repartidos por toda la ciudad de Los Ángeles. He limpiado las habitaciones de sus hoteles, he sido figurante en sus películas… he sido un extra en sus vidas. Aunque para ustedes puede que haya sido invisible en las calles, comparto muchos de los mismos sueños que los trajeron hasta aquí”, reflexionaba el joven sobre el escenario de los VMAs de 2014.

Semanas después de haber captado la atención mediática tras pasear por la alfombra roja junto a la polémica artista, Jesse -aspirante a modelo- fue detenido por la policía de Dallas tras violar los términos de la libertad condicional que le fue impuesta tras ser acusado de allanamiento de morada después de intentar colarse en el apartamento de un hombre que, según él, le había vendido “marihuana en mal estado”.