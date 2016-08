Reacciones negativas ante anuncio de reunión Trump-Peña Nieto

Tanto en México como en el mundo latino y mediático de Estados Unidos, el anuncio generó una cascada de críticas y alguna que otra burla.

Tras el sorpresivo anuncio de que el candidato republicano a la presidencia Donald Trump hará hoy un viaje relámpago a México para reunirse con el presidente mexicano Enrique Peña nieto, grupos pro inmigrantes en los Estados Unidos y mexicanos en ambos países reaccionaron negativamente.

En Los Angeles, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes CHIRLA, emitió un comunicado la noche del martes en el que calificó tanto al candidato como al presidente mexicano de “sordos ante el drama que enfrentan millones de personas que por inseguridad, pobreza y violencia, se ven forzados a escapar a los Estados Unidos”.

Angelica Salas, presidenta de la junta directiva de CHIRLA Action Fund, dijo que “las vidas de los inmigrantes no son un circo para los políticos a ambos lados de la frontera”.

Muchos observadores apuntaron en medios sociales que la visita, impulsada según el gobierno mexicano por una invitación realizada tanto a Trump como a Clinton hace unos días para visitar México, viene en momentos en que Peña Nieto tiene uno de los niveles más bajos de popularidad en ese país y el mismo día en que Trump hará un discurso sobre inmigración en Arizona.

Frank Sharry, presidente de Americas Voice, un grupo cabildero pro inmigrante en Washington, se dirigió por twitter al presidente mexicano para pedirle que exija a Trump una disculpa por las ofensas e insultos que ha lanzado contra los mexicanos desde el primer día de su campaña

Dear @EPN, with all due respect, I recommend you say "if there's no apology to our people first, there will be no meeting." — Frank Sharry (@FrankSharry) August 31, 2016

El grupo United We Dream, la organización más grande de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos dijo que la reunión era “una vergüenza” para el presidente mexicano.

Shame on Mexican President, @EPN, for meeting with Trump (who has called Mexican immigrants rapists) and neglecting his own people. -uwdA — United We Dream (@UNITEDWEDREAM) August 31, 2016

La campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton dijo que esta reunión no era lo importante, sino lo que “Donald Trump diga a los votantes de Arizona, no de México, y si permanece o no comprometido en separar familias y deportar a millones de personas”.

La directora de comunicaciones de Hillary for America, Jennifer PAlmieri, no dejó de recordar que “Donald Trump pintó a los mexicanos como violadores y criminales, y ha prometido deportar a inmigrantes y a sus hijos ciudadanos, forzar a México a pagar por un muro y prohibir las remesas si México no cumple”.

Un humorista en Estados Unidos dijo que Trump visitará a Peña Nieto “para la receta del taco bowl”, refiriendose a la famosa foto de Trump el 5 de mayo felicitando a los mexicanos mientras comía el platillo.

Trump to meet Peña Nieto mainly for the taco bowl recipe. — Dan Ilic (@danilic) August 31, 2016

En México la reunión no tuvo mejor recepción que en el mundo latino de Estados Unidos. El economista y político mexicano Jesús Silva Herzog se manifestó indignado.

La mayor estupidez en la historia de la presidencia mexicana. No tiene paralelo lo que acaban de anunciar. — Jesús Silva-Herzog M (@jshm00) August 31, 2016

Algunos analistas hicieron comparaciones jocosas:

Se siente como si tuvieras un vecino abusivo, que te bullea sin parar, te adjetiva, ofende… tu papá lo sabe… y lo invita a cenar a la casa — José Merino (@PPmerino) August 31, 2016

Jorge Castañeda, ex secretario de relaciones exteriores de México grabó un breve video que publicó en Facebook, describiendo “lo que le podría decir el Presidente Peña Nieto a Donald Trump en la reunión”

Tras presentarse y recitar parte de su curriculum, Castañeda afirma que “no soy violador, no tengo muchos problemas, no traigo drogas ni delincuencia cada vez que entro a Estados Unidos y tampoco lo hacen la mayoría de los mexicanos, con o sin papeles, simplemente soy mexicano y estoy orgulloso de ello”.