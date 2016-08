¿Quiere un plan de jubilación? Su estado puede ayudar

El gobierno federal clarifica la regulación para que los estados puedan ofrecer planes de ahorro con beneficios fiscales

¿Su empresa no le ofrece un plan de ahorro para la jubilación? No es el único. Un tercio de trabajadores no tiene acceso a estas cuentas de ahorro conocidas como 401k. La mayor parte de los trabajadores sin este plan con interesantes beneficios tributarios son empleados de empresas con menos de 50 empleados. El ahorro con estos planes tampoco son accesibles para el 60% de los trabajadores a tiempo parcial.

Son cálculos del estado Federal que hace unos días anunció una regulación para facilitar la tarea a los estados que deseen ofrecer planes de retiro a todos los trabajadores. Además, a través del departamento de Trabajo se están clarificando las reglas para además de abrir la puerta a que a incluso las ciudades (algunas de ellas con más residentes que ciertos estados) los ofrezcan.

El Gobierno va a permitir que los estados ofrezcan un plan similar a cuentas IRA si así lo disponen, para empresas que son muy pequeñas como para establecer los suyos propios. El acceso a estos planes no tienen que seguir necesariamente las reglas que regulan los 401k, si el programa estatal está establecido, administrado y gestionado por el estado, da a las empresas una participación muy limitada (apenas una mínima participación administrativa) y además es voluntario para los trabajadores.

El Gobierno Federal responde así a la iniciativa de varios estados como Connecticut, Illinois, New Jersey, Oregón y California, entre otros, que han aprobado o están aprobando regulaciones para crear planes gestionados por el estado para trabajadores de empresas privadas. Hasta ocho estados querían entender qué flexibilidad tenían a la hora de establecer estos planes.

El plan de California, que está pendiente de la firma del gobernador, requiere que las empresas con más de cinco empleados participen y registra a los trabajadores a no ser que estos decidan expresamente quedarse fuera.

Los planes son como los IRA a los que se podrá contribuir automáticamente al deducirse un porcentaje del salario para este plan. Eso es algo que normalmente no está disponible para planes de pensiones que no sean 401k, y ayuda a ahorrar ya que, como dicen la mayor parte de los expertos, es más fácil acostumbrarse a un ahorro automático antes de empezar a gastar que ahorrar lo que sobra puesto que nunca suele sobrar mucho de un cheque.

Lo positivo de estos planes es que puede haber una presión a la baja de las comisiones que cobran los gestores de planes similares, lo que es una buena noticia para quienes tienen estos ahorros.

No obstante, el 401k sigue siendo más beneficioso, no solo porque los empleadores (en muchos casos) añadan una parte al ahorro del trabajador sino además porque además no se puede contribuir al IRA como más de $5,500 al ($1,000 más si se es mayor de 50 años) cuando al 401k se puede sumar cada año $18,000. Las contribuciones son deducibles al hacer los taxes en el año en el que se hace la contribución al plan. Cuando se retiran los fondos se pagan impuestos como si fueran ingresos ordinarios.

Pese a las limitaciones, asociaciones como la AARP, que llevan mucho tiempo pidiendo al estado que instituya planes de pensiones de algún tipo que ayuden a ahorrar, han aplaudido este avance que puede llegar ahora a más de ocho estados.

Otra opción federal

El estado federal puso recientemente en marcha otro tipo de plan para ayudar al ahorro para la jubilación. Se trata de cuentas MyRa que gestiona el estado y que solo invierte en bonos públicos. Es un plan barato al que se pueden hacer pequeñas contribuciones y crea el hábito del ahorro, no obstante el rendimiento es bajo. El MyRa, en el que puede participar todo el mundo funciona como un IRA Roth, es decir que no se puede deducir el ahorro anual pero si son libres de impuestos, en la mayor parte de los casos, las ganancias de capital y el uso de los fondos.

Una vez que el ahorrador acumula $15,000 en esta cuenta esta se debe traspasar a un IRA Roth.