Peligra el liderato de Nairo Quintana en La Vuelta a España

El colombiano continúa como puntero de la clasificación general pero Chris Froome le pisa los talones con la victoria obtenida este día en la etapa 11

El británico Chris Froome (Sky) se dio un homenaje en la cima de Peña Cabarga, donde ya ganó en 2011, como vencedor de la undécima etapa de la Vuelta, batiendo en un espectacular duelo al líder colombiano Nairo Quintana, por lo que se aprieta la general.

A veces los mejores deseos se cumplen. Froome se dio a conocer en Peña Cabarga en 2011 con su primera victoria profesional y dijo en la jornada de descanso en Oviedo que quería rememorar su hazaña. Dicho y hecho. En un combate cuerpo a cuerpo con Quintana, el británico de origen keniano, triple vencedor del Tour, alzó los brazos en su cima.

Un golpe de autoridad que confirma su buen estado de forma y su condición de máximo favorito, mientras Quintana no demuestre lo contrario. Un aviso más moral que material, pues el colombiano entró en el mismo tiempo y solo perdió 4 segundos por las bonificaciones.

El combate dentro del último kilómetro entre los dos gallos de la general fue corto pero intenso. Alejandro Valverde, aferrado al podio, cruzó a 6 segundos, el mismo tiempo de un Alberto Contador que luchó sin suerte por la etapa. Lo intentó también el colombiano Esteban Chaves, pero al ciclista de Bogotá le fallaron las fuerzas y cedió 19 segundos.

El trayecto entre el Parque Jurásico de Colunga y Peña Cabarga fue meteórico, con una media final de 40 por hora. Se permitió una fuga que caducó a 3 kilómetros de meta con el belga Ben Hermans (BMC) como último superviviente.

Chaves también fue el primero en quemarse, tal vez a consecuencia de un hachazo precipitado. Valverde salió en su busca y el Sky se unió a la batalla con el checo Konig, quien preparó la pista a Froome para un ataque cantado de Quintana. El de Boyacá saltó con su maillot rojo a 800 metros de la pancarta en busca de rascar algún segundo.

Solo le pudo seguir Froome, atento a la maniobra. Restaban las rampas más duras del 18 por ciento, donde toca retorcer el cuerpo como una serpiente para que avance la bicicleta. Se inició una especie de combate de boxeo. Golpeó Nairo, respondió Froome. Luego una pequeña tregua a 400 metros para respirar.

Sin tiempo para más y con la etapa en juego, trató de nuevo Quintana de plantar a su enemigo británico, que tiró de “molinillo” y de potenciómetro, claro, para demostrar que el sprint era más fuerte que el maillot rojo.

En su cima cántabra, Froome ganó el primer pulso a Quintana, con quien mantendrá la batalla del tiempo.

“En la etapa me he encontrado bien, pero Froome ha sido más rápido que yo en los últimos metros y me ha ganado la etapa, aunque hemos entrado juntos”, ha manifestado Nairo, tras finalizar la prueba.

“Ahora van a venir etapas muy duras en las que va a haber mucho espectáculo y mucha guerra”, ha explicado.

El de Boyacá ha asegurado que su rival más directo en la lucha por el liderato “tiene muchas estrategias y es difícil saber lo que va a hacer”.

“Nosotros también tenemos diferentes estrategias, pero debemos tener cuidado con él porque es el rival más directo. Vamos a esperar a las etapas más largas y duras para ver como está”, indicó.

Sobre la polémica por el uso de los potenciómetros en competición, Quintana ha reconocido que las tecnologías han avanzado y son “muy buenos pero han quitado espectáculo” por ello ha abogado que a lo mejor se debería “limitar su uso en competición”.

El colombiano tratará de alejar al británico en la montaña un mínimo de 3 minutos, y Froome tratará de evitarlo para sentenciar en la contrarreloj de Calpe. Diálogo entre dos calculadora en mano. Quintana iniciará la duodécima etapa con rumbo a Bilbao con 54 segundos de ventaja sobre el “león de la sabana” y 1.05 respecto a Valverde.

Este jueves se disputa la duodécima entre Lo Corrales de Buelna y Bilbao, de 193,2 kilómetros.