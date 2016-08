Múltiple choque deja tres muertos en el LIE en Queens

Un fatal accidente de tránsito que involucró cinco vehículos en el Long Island Expressway (LIE), en Queens, dejó al menos tres pasajeros muertos y nueve heridos.

Las autoridades indicaron que el choque ocurrió alrededor de las 4:20 a.m. cerca de la salida de la avenida Maurice, y dos de los heridos registraron lesiones graves y fueron trasladadas al Elmhurst Hospital.

Las víctimas del accidente no fueron inmediatamente identificadas y tampoco se revelaron las causas del accidente.

Aunque la colisión bloqueó por varias horas las líneas con sentido Este en Queens, además de bloquear la conexión con el Queens-Midtown Tunnel y el Brooklyn-Queens Expressway, las autoridades indicaron que ya fueron abiertas aunque todavía se está registrando una fuerte congestión de tráfico en el lugar que se extiende por varias millas.

-Noticia en desarrollo.

@katcreag4NY @Traffic4NY Every car I see on the road next to me has a cell phone in hand. Suspend license if texting while driving.Get tough

— Carlito (@realMOcambo) August 31, 2016