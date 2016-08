Mexicanos: ¡Trump no es bienvenido!

La ciudadanía externa su rechazo al magnate estadounidense que se reunirá esta tarda en México con el presidente Enrique Peña Nieto

MÉXICO – El candidato republicano Donald Trump no es bienvenido a México. Y así lo expresa la gente en las calles, en una fracción del congreso, en los foros de análisis y desayunos tras el anuncio de la visita del magnate a este país para un encuentro “relámpago”, “de rapidito” y “en lo oscurito”(privado) con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Es una maniobra electorera: lo que quiere es el voto latino”, dice José Jacques, activista y ex diputado migrante en el congreso federal. “Pero con visita no va a cambiar su postura respecto a la migración indocumentada a la que ha vulgarizado, humillado a los mexicanos y capitalizado el tema del racismo”.

Trump arrancó su campaña y logró hacerse de la candidatura del Partido Republicano con un discurso enfocado en estigmatizar al mexicano como “violador”, “narcotraficante” y de poco fiar además de promover la construcción de un muro fronterizo y la eliminación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

“Por supuesto que no lo queremos aquí”, asegura Martín Silva, estudiante de ciencias. “No lo respetamos, sabemos que es un show man, que es una persona que busca vender su imagen sin sustancia política, igual que Peña: un presidente que es producto de la televisión”.

En esa misma posición, pero desde su curul, la senadora Dolores Padierna solicitó al legislativo declarar oficialmente al magnate como persona “non grata” por considerar que la visita agravia doblemente a los mexicanos porque éste sólo quiere construirse una imagen menos xenófoba y discriminatoria

Peña comparó en su momento a Donald Trump con Hitler y Mussolini y posteriormente invitó a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos a un diálogo cuya palabra tomó el republicano.

“En la política, pero sobre todo en la diplomacia, la forma es fondo. Las malas formas de esta reunión sólo nos indican en el fondo una sumisión de México frente a los políticos de Estados Unidos, dijo Padierna”.

El ex presidente Vicente Fox expresó esta mañana en entrevista televisiva su “sorpresa” porque la conducta de Peña al invitar al magnate. ” No entiendo por qué el presidente Peña ha ofrecido esta oportunidad.Trump está utilizando México, utilizando a Peña para aumentar la caída de las cifras en las encuestas”.

La Coalición Binacional contra Donald Trump, integrada por activistas binacionales realizarán esta tarde en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México una manifestación de repudio al viaje del republicano a este país.“Queremos que Peña, al menos se conduzca con dignidad y solicite a Trump una disculpa pública”, dijo María García, fundadora de la Coalición.

“Lo que quiere Trump es que lo vean como un temerario, que digan: sí insulta a los mexicanos y luego va y se mete a la boca del lobo y regresa”, observó el activista Jacques.

“Se le debe recordar a Trump todo lo que hemos aportado en materia económica no sólo con el trabajo en el campo, la industria y los servicios sino también con impuestos”, recuerda. “Todos sabemos que hay un fondo de impuestos acumulado por seguros sociales inexistentes o repetidos que nadie sabe donde ha ido a parar y que nadie reclama pero es de los mexicanos migrantes y es tiempo de reclamarlo”.