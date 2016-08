María Victoria sufre descompensación, cancela aparición donde hablaría de Juan Gabriel

La actriz estaba confirmada para hablar de su amigo Juan Gabriel

La actriz María Victoria sufrió una descompensación desde anoche, por lo cual esta mañana no pudo presentarse en el programa “Hoy”, donde estaba como invitada.

La musa de una de las composiciones de Juan Gabriel había sido invitada a la emisión para hablar de la amistad que por más de tres décadas conservó con el Divo de Juárez fallecido el domingo pasado a causa de un infarto.

Al inicio del programa las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta informaron que su invitada, María Victoria, había cancelado su presentación por cuestiones de salud, ya que se sentía mal.

Anoche, la actriz fue contactada vía telefónica para una entrevista en la que se tocaría el tema de su gran amigo.

“Ay, mi hija, no tengo ganas de hablar, no me siento muy bien, me da luego el mareo, se me bajó la presión“, dijo la actriz de 83 años.

Posteriormente hizo algunos comentarios en torno al tema “Señora María Victoria” que le compuso el fallecido cantautor.

También dio a conocer que una de la razones por las que tal vez se había acercado tanto a ella, además del cariño que los unía como buenos amigos, fue que su nombre, Victoria, era igual que el de su mamá, Victoria Valadez.