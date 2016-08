Maradiaga cree que México buscará desquitarse del 0-7 con El Salvador

El DT de La Selecta quiere terminar una racha de 11 partidos sin conocer la victoria

Lejos de ufanarse por el 7-0 de Chile que destrozó la moral de México, en El Salvador consideran que esa situación hace más peligroso al Tri en la continuación de la Eliminatoria Mundialista.

“Estar conscientes de que México vendrá con la sangre y enojo buscando desquitarse con el que se le ponga enfrente, no con quien se la hizo, por lo tanto no estamos hablando ni mucho menos tocando ese tema.

“Sabemos que es aparte, una competencia totalmente diferente y la queremos enfrentar con nuestras armas y nuestros conceptos que estamos trabajando durante este periodo”, dijo el técnico de La Selecta, Ramón Maradiaga.

El Salvador vs. México (viernes 2 de septiembre) : Horarios y canales de transmisión

El Salvador aún vive en la Eliminatoria porque está a dos puntos de la zona de clasificación con seis en disputa, pero sus 11 partidos sin triunfo son un golpe a la moral, quizá mucho más del mazazo que recibieron México y Juan Carlos Osorio por el descalabro contra Chile.

“No se puede valorar a alguien por un resultado, son cosas que se pueden dar en cualquier momento. Honduras pierde 6-0 ante Brasil y eso no quiere decir que (Jorge Luis) Pinto deje de ser un buen técnico. Son circunstancias a las que estamos expuestos y para mí (Osorio) sigue siendo un profesional en todo el sentido de la palabra”, mencionó.

Video: Ignacio Ambriz, técnico del América, enfureció y encaró a un reportero

Hoy el técnico vive su propio infierno en El Salvador, en donde son más las voces críticas que las de apoyo. El “Primitivo” ha tenido que sobreponerse a problemas extrafutbolísticos como la huelga por la que 10 jugadores causaron baja al inicio de esta Fase.

“Eso es una desventaja que hemos tenido durante esta competencia, en todas ha habido algún inconveniente. La verdad que no queda nada que lamentar, simplemente tener ese carácter de saber revertir estas situaciones”, comentó.

Así que ni el 7-0 ni las cinco bajas del Tricolor relajan a Maradiaga. El Estadio Cuscatlán siempre fue la mejor arma de El Salvador, pero a unas horas del partido, aún hay incertidumbre sobre si se ocuparán las 53 mil localidades. Pese a dicha atmósfera, Maradiaga confía en que sus futbolistas saldrán motivados.

“Las veces que me he enfrentado en Centroamérica (al Tri) tanto con Guatemala como con Honduras existe ese tipo de rivalidad, pero que no pasa a más, todos queremos ganarle a México, pero también estamos conscientes de su potencial y que de alguna manera ellos querrán desquitarse”, mencionó.