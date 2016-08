Fotos: Kourtney Kardashian posó muy sexy para Cosmopolitan

La mayor de las hermanas Kardashian sedujo a sus admiradores mostrando su bien formada figura en la publicación

Kourtney Kardashian posó muy sexy y lució su figura en traje de baño para la portada de la edición de octubre de la revista Cosmopolitan.

La publicación incluye una entrevista en la que la estrella de la televisión revela que antes de su separación con Scott Disick buscó salvar la relación.

October @Cosmopolitan cover! On stands next week! Una foto publicada por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 7:06 PDT

“Definitivamente tratamos (Kourtney y Scott) por mucho tiempo. ¡Pero las relaciones son agotadoras!”, explicó la protagonista de Keeping Up With The Kardashians.

Una foto publicada por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 10:18 PDT

Desde julio de 2015, la separación pasó una visible factura en ambas partes, ya que Scott entró a rehabilitación, pero al parecer volvió a su vida de fiesta unos meses más tarde. Sin embargo, la pareja y sus tres hijos han sido vistos con frecuencia en vacaciones y salidas juntos, como parte de una dinámica familiar.