Florida en alerta ante la tormenta Hermine

MIAMI.- La costa noroeste y el norte de Florida se preparan para el paso de la tormenta tropical Hermine, que en las últimas horas se fortaleció con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 km/h), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El NCH actualizo su información sobre la tormenta en un nuevo boletín, a las 19.00 horas (23.00 GMT).

Hermine se encuentra ahora unas 330 millas (535 km/h) de Apalachicola y a la misma distancia de la ciudad de Tampa, ambas en la costa oeste de Florida, y se desplaza desde el Golfo de México hacia el norte-noreste a una velocidad de 7 millas por hora (11 km/h), que va a ir en aumento.

Para el jueves por la noche se espera que esté cerca de la costa y que cuando toque tierra tenga ya la fuerza de un huracán, de acuerdo con los pronósticos del NHC.

Lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y marejadas son algunos de los efectos que puede causar Hermine, aparte de tornados aislados en el centro de Florida, según el NHC.

El estado de emergencia declarado hoy por el gobernador de Florida, Rick Scott, en 52 condados del estado fue extendido a nueve más.

Los nuevos son Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Holmes, Washington, Manatee, Osceola y Sarasota.

