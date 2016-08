Escucha a Juan Gabriel cantando “Andar conmigo” de Julieta Venegas

La cantante compartió el demo que se filtró de ‘Juanga’ interpretando el exitoso tema de la mexicana

Tras darse a conocer hace unos días la noticia acerca de la muerte de Juan Gabriel, Julieta Venegas sorprendió a propios y extraños al compartir un audio que se filtró en el que se puede escuchar la voz del cantante interpretando el tema “Andar conmigo”.

A través de su cuenta de Facebook, la mexicana publicó un video en el cual se puede escuchar a ‘El Divo’ cantando con mucho sentimiento.

“Amig@s, no tengo idea cómo ni cuándo se filtró este Demo de Juan Gabriel por internet, lo hizo hace ya tiempo para una colaboración que al final no llegamos a hacer, pero queda este recuerdo, que me emociona cada vez que la escucho, me sigue emocionando siempre, lo comparto con ustedes, así le lloramos a gusto”, fue un poco de lo que escribió la cantante.

En tan sólo unas pocas horas, la publicación ha logrado rebasar un poco más de los 28 mil me gusta en la famosa red social.

Aquí te lo dejamos para que lo disfrutes.