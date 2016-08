Chicharito le da tremenda lección a un fan del América que lo quiso humillar por Twitter

Javeri Hernández le respondió de una forma épica a un usuario que trató de humillarlo tras pregntarle de sus goles en los clásicos, luego del triunfo de Chivas sobre América

Luego de que Javier “Chicharito” Hernández se burlara a través de Twitter de Oribe Peralta – en plan de amigos – por el triunfo de las Chivas 3-0 sobre América el pasado fin de semana, un usuario quiso entrarle al quite humillándolo, pero el delantero del Bayer Leverkusen se la reviró de la forma más épica.

“Jajaja se cuajaron 3 muy buenas gelatinas mi cepi jaja que sigas mejorando que les haces falta! Abrazo! #Chivas”, fue el tuit que “Chicharito” le dedicó al “Hermoso”.

Jaja ayer se cuajaron 3 muy buenas gelatinas mi cepi Jaja que sigas mejorando que les haces falta! Abrazo! #CHIVAS https://t.co/2NH9RbaL1n — Chicharito Hernandez (@CH14_) 28 de agosto de 2016

Fue entonces cuando el aficionado de las Águilas @mercado se sumó al comentario: “Hablando de gelatinas, cuántas cuajó @CH14_ en un clásico”.

El aficionado seguramente pensó que dejaría callado a Hernández Balcázar, pero no fue así. El futbolista mexicano le respondió con la lista de goles que ha metido en los clásicos, pero de las mejores ligas del mundo, entre ellos Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Manchester United vs. Liverpool o Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich.

Después de esto, ya no hubo respuesta de parte del aficionado azulcrema, que terminó con el clásico “calladito te ves más bonito”.