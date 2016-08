BuenosDíasNYC: La magia del futbolín

Hoy la pizzeria Sottocasa de Brooklyn (232 N 12th st) tiene un campeonato de futbolín o metegol o fútbol de mesa, ese juego en el que movemos unas barras que contienen a “jugadores” alineados en una cancha de fútbol a escala. Es perfecto para los que respiran fútbol todo el día.

Más que invitarlos al evento, compartimos esta mañana algunos datos del futbolín. La versión moderna fue hecha por el inventor y poeta gallego Alejandro Finisterre, un genio que vivió en varios países de América Latina después que tuviera que huir de la dictadura de Franco en España.

La mayor motivación de Finisterre era que los mutilados por la Guerra Civil Española también pudieran disfrutar del fútbol de alguna manera.

En cuanto al evento en Sottocasa, empieza a las 7:00 p.m. Anímate y muestra tu capacidad.

Estado del tiempo: Tendremos una temperatura máxima de 88˚F y una mínima de 72˚F para este martes. Más del clima en el siguiente enlace.

Servicio de trenes: Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente. Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

Menos desalojos de inquilinos en NYC. Christie veta aumento del salario mínimo a $15 en Nueva Jersey. Instan a embarazadas a no ir al Caribe. Más de Nueva York.

JUST IN: Singer Chris Brown arrested and charged for assault with a deadly weapon, LAPD says https://t.co/aATN47DpxP pic.twitter.com/c6ihJ6rJaU

— ABC News (@ABC) 31 de agosto de 2016