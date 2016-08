Obama pide que nueva junta fiscal para Puerto Rico trabaje de forma “abierta” y consensuada

WASHINGTON.- El presidente Barack Obama divulgó este miércoles los nombres de los siete integrantes de la junta de control fiscal para Puerto Rico que supervisará la reestructuración de la masiva deuda pública en la isla, y pidió que la entidad trabaje en el marco de un “proceso abierto” y de forma consensuada.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Obama afirmó que los integrantes de la junta no solo tienen amplias destrezas y experiencias sino que tienen profundo conocimiento “de lo que se necesita para bregar con este complejo reto y poner de primero al pueblo puertorriqueño”.

La junta, afirmó Obama, tendrá que establecer “un proceso abierto” para trabajar con el pueblo y el gobierno de Puerto Rico, además de tomar decisiones de forma “consensuada”.

“La tarea por delante para Puerto Rico no será fácil pero confío en que Puerto Rico está a la altura del reto de estabilizar su situación fiscal, restablecer el crecimiento (económico) y construir un mejor futuro para todos los puertorriqueños”, puntualizó Obama.

La Casa Blanca adelantó el anuncio oficial debido a la filtración de los nombres de los siete integrantes a la prensa, incluyendo a este diario.

Fuentes legislativas, que pidieron el anonimato por no estar autorizadas para divulgar los nombres, habían adelantado a este diario que tres de los integrantes fueron recomendados por legisladores demócratas mientras que los cuatro restantes son recomendados por legisladores republicanos.

Los tres integrantes demócratas son Ana Matosantos, exdirectora de Finanzas de California (2009-2013); José Ramón González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, y Arthur González, exmagistrado del tribunal de bancarrotas de Manhattan y ahora analista y profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York.

Los cuatro republicanos son Carlos M. García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo el gobierno de Luis Fortuño, y fundador de BayBoston Managers, LLC; José Carrión, cofundador del bufete legal Carrión, Laffitte & Casellas; Andrew Biggs, analista del conservador American Enterprise Institute, y David Skeel, profesor de leyes de la Universidad de Pensilvania.

Los nombres fueron reportados inicialmente por Bloomberg.

La tarea de la junta

La junta es una de las exigencias de la ley “PROMESA” aprobada por el Congreso y promulgada por Obama en junio pasado, para hacer frente a la asfixiante crisis fiscal en Puerto Rico pero que de inmediato suscitó críticas de legisladores dentro y fuera de EEUU.

