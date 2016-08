A este hombre le ofrecieron un vuelo con más de 41,000 horas de espera

Ni un loco quiere esta oferta

“Hola Skyscanner. Me preguntaba qué me recomiendan hacer durante los 47 años de espera que su sitio me acaba de sugerir”. Eso fue lo que compartió James Lloyd en Facebook, junto a una captura de pantalla del buscador de vuelos. La empresa le ofrecía un vuelo con 41,3786 horas de espera. Alrededor de 47 años. Skyscanner tenía todo para convertirse en un chiste, pero su community manager lo manejó bien.

“A menos que seas un fanático de La Terminal (la película en donde Tom Hanks tiene que vivir en un aeropuerto por problemas burocráticos), te recomiendo que pases esas horas fuera del aeropuerto”, le respondió la CM Jen a James Lloyd.

Y le dio una serie de recomendaciones, como visitar un bar cercano al aeropuerto que cierra tarde, tomarse un crucero local para mantenerse ocupado un rato, o convertirse en un experto del tai chi.

Además, le agradeció por notar el error y le prometió que la empresa lo corregiría. Lloyd además recibió un regalo de Skyscanner.

Los usuarios de Facebook que siguieron la publicación felicitaron a Jen por la respuesta, y le pidieron su apellido, para seguirla en la red social. Jen se negó a pasar el apellido con otro chiste, esta vez basado en Game of Thrones: “A girl has no (last) name” (una conocida frase del personaje Arya Stark).