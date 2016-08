Video: Un museo exhibe arte para perros (y es dog friendly, claro)

Llega el fin de semana y piensas en salir a pasear con el perro. A comer en alguna mesa afuera del restaurante, a caminar por el barrio, pero jamás incluirías en la agenda una visita a un museo.

Para los amantes de las mascotas en Londres, el panorama es alentador: una exposición de arte contemporáneo no solo alienta a ser visitada con perros sino que fue pensada especialmente para ellos.

Here I am with Scooby at the wonderful @dominicwilcox art for dogs exhibition #lovelondon #playmore pic.twitter.com/Cg7UGUCMxV

— Huw’s There? (@HuwsThere) 19 de agosto de 2016