Video: Mujer desenmascara en vivo a esposo y amante menor de edad

Esposa detiene el tráfico para emprenderla contra la pareja

De primera instancia, parecen imágenes sacadas de un “reality show”. Una mujer rabiosa encuentra a su esposo con su amante, supuestamente, menor de edad.

O al menos eso es lo que relata la iracunda fémina, en vivo, ante las cámaras de Prensa Norte TV.

En plena calle, la supuesta esposa no se inmuta y, entre gritos y berrinches, paraliza parte del tráfico mientras su esposo permanence cautivo junto a la “otra” en su vehículo.

Los transeúntes y conductores en el distrito José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, en Perú, miraban con asombro la escena y algunos parecían disfrutarla.

“Ella me está haciendo la vida imposible. Ella es una pe… Me hace la vida imposible. Es una desgraciada. Para en el Facebook. Publica todas las cochinadas que hace esa mocosa. Ya va a tener como cuatro meses que me hace la vida imposible. Es una mocosa. Ella es una pe…”, expresó la mujer quien no lo pensó dos veces antes de revelar el nombre del supuesto infiel, Elbert Cordoba Carrasco.

Finalmente, uno de los espectadores ayudó a la menor a salir del auto para que escapara en un taxi.

Las opiniones de usuarios sobre el proceder de la mujer están dividas: algunos creen que el hombre recibió lo merecido, mientras otros consideran que la esposa debe tomar acción vía legal considerando que en el tríangulo amoroso se encuentra una menor.

No se divulgó la edad de la amante.