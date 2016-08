Senadores John McCain y Marco Rubio luchan por mantener escaños

WASHINGTON.- Con un partido aquejado de divisiones internas, los senadores republicanos de Arizona y Florida, John McCain y Marco Rubio, afrontan este martes una prueba de fuego en las urnas, en sendas primarias frente a rivales “anti-establishment” al estilo de Donald Trump.

Ambos senadores, antiguos co-autores de la reforma migratoria integral que aprobó el Senado en 2013, han dado un tibio respaldo al candidato presidencial republicano, y eso no ha sido suficiente para garantizarles una holgada victoria en sus respectivos estados.

Aún si ganan esta noche, tendrán que enfrentarse a rivales demócratas en noviembre próximo

En el caso de McCain, éste lucha por retener su escaño en el Senado en una reñida contienda contra el también republicano Kelli Ward, quien ha dado su apoyo incondicional a Trump.

McCain aventaja a Ward, 55% contra el 29%, respectivamente, en una encuesta encargada por la cadena televisiva CNN, en la que además tiene una holgada ventaja, de 52%-39%- contra la legisladora demócrata estatal, Anne Kirkpatrick, su eventual rival en los comicios generales de noviembre.

Pero esa encuesta no refleja nada de las dificultades que ha enfrentado McCain a lo largo de las primarias para ganar la reelección en noviembre próximo y mantener su escaño en el Senado.

En declaraciones a la prensa tras emitir su voto, McCain dijo sentirse “inspirado” en la labor de centenares de jóvenes becarios de su campaña y afirmó que confía en que ganará la primaria y estará listo para noviembre próximo.

En el caso de Rubio, el senador cubanoamericano se ha distanciado de Trump, su exrival en la contienda por la nominación presidencial, y afronta una férrea competencia por su escaño por parte del adinerado empresario republicano, Carlos Beruff.

Have you voted yet? There's still plenty of time! Polls are open until 7pm tonight.https://t.co/5WwUBy3g6zhttps://t.co/osieh9yFqx

— Marco Rubio (@marcorubio) August 30, 2016