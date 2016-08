¿Por qué el hermano de Juan Gabriel no acudirá a despedirlo?

Pablo Aguilera dio unas fuertes declaraciones en un programa de televisión sobre su relación con "El Divo de Juárez", que no era precisamente cercana

Durante la transmisión del programa Ventaneando, Pablo Aguilera, hermano del fallecido cantante Juan Gabriel, comentó que no acudirá a despedir a “El Divo de Juárez” en el homenaje que se le organizará en el Palacio de Bellas Artes.

“Sería muy bonito, pero yo no resisto, no aguanto mucha aglomeración, hay muchas necesidades, hay que ir al baño, hay que hacer esto y lo otro y no soy un ser humano de acero. Probablemente mande a alguno de mis hijos”, explicó.

Por otra parte, acerca de la nobleza de Juan Gabriel con respecto a su familia, Aguilera reconoció que el intérprete de “Hasta que te conocí” siempre los ayudó a todos menos a él.

“Sí los ayudó, a mí no. Igual porque él me conoció trabajando toda la vida”, señaló.

Sobre su pesar acerca de la muerte de su hermano, Aguilera explicó que prefiere no tomarse esto muy a pecho. Algo que muchos ya le han criticado por mostrarse demasiado frío tras lo ocurrido.

“Yo lo siento aquí dentro de mí, pero tengo la costumbre de tomar las cosas como broma, no tomarlas enserio “, finalizó.