Otra republicana anuncia su apoyo a Hillary Clinton

Meg Whitman, la ejecutiva de Hewlett Packard que en 2010 trató de ser gobernadora de California, hizo campaña hoy por Hillary Clinton en Denver, Colorado, una más en la creciente lista de prominentes mujeres republicanas en salir corriendo de su partido debido a Donald Trump.

Whitman apoyó a Hillary a principios de Agosto con un mensaje en su página de Facebook en el que decía que votar republicano por lealtad al partido sería “avalar una candidatura que ha explotado el odio, el resentimiento, la xenofobia y la división racial”, escribió la empresaria. “La demagogia de Donald Trump ha socavado el tejido de nuestro carácter nacional”.

Whitman, quien se reunió esta mañana en Denver con empresarios para hablar de los planes económicos y de trabajos de Clinton, urgió a otros republicanos a hacer lo mismo que ella: “poner el país por encima del partido”. También aseguró que Clinton será mejor que Trump en economía.

Lifelong Republican @MegWhitman in Denver, "Hillary would do a far better job in creating jobs and for our economy." pic.twitter.com/BLNkEi0PxB

— Emmy Ruiz (@emmyruiz) August 30, 2016