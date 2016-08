Nicolás Alvarado enfurece a fans por comentarios hacia Juan Gabriel

Muchos han exigido la renuncia del director de TV UNAM tras los comentarios clasistas que hizo sobre el cantautor

El director de TV UNAM, Nicolás Alvarado, despotricó contra el desaparecido cantante Juan Gabriel en su columna del periódico Milenio, provocando el desprecio de miles de usuarios en redes sociales al decir que él “no asume a Juan Gabriel como un ídolo”.

En su espacio titulado “No me gusta ‘Juanga’ (lo que le viene guango)”, Alvarado calificó al Divo de Juárez como “un letrista torpe, de sintaxis forzada, prosodia torturada y figuras de estilo que oscilan entre el lugar común y el absurdo”.

Además continuó: “Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas, no por jotas sino por nacas, su histeria, no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada”, aseguró el escritor.

De inmediato, el público no dudó en atacar y hacer mofa contra Alvarado. También, se retomó una petición en el portal Change.org para que lo destituyeran de su cargo en la Máxima Casa de Estudios de México. Ésta existe desde que fue nombrado como director a principios de año, pero tras las recientes declaraciones exigen su renuncia y la solicitud lleva hasta el momento más de 13 mil firmas.