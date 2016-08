Mujeres que buscan sexo en Africa son cada vez más

El turismo sexual femenino crece en el continente africano

Después de las palabras del arzobispo argentino Héctor Aguer, me siento poco menos que una hereje titulando este post, y quizá algo de razón tenga el hombre con eso de que el mundo se ha vuelto un fornicariato, aunque yo prefiero pensarlo de un modo menos brutal.

Quiero creer que el ser humano a estas alturas ha comprendido que la vida es corta y que el famoso paraíso prometido no existe en ninguna otra parte sino adentro de uno mismo, y entonces, mientras no le hagas nada malo a nadie y haya consentimiento adulto, ¡a disfrutarlo como puedas, porque otro no hay!

Supongo que la misma corazonada moviliza a esas señoras que viajan hasta las playas de Senegal con la intención de confirmar que, después de todo, no son ningún patito feo sino seres dignos de amor, como cualquier mujer de este planeta.

El turismo sexual, leo en el diario La Vanguardia de España, es cada vez más notable en las playas de aquel país cuna de atletas maratónicos y esbeltos, a donde francesas, españolas e italianas jubiladas y no tanto van por una cuota de sol, sexo y vacaciones.

El mercado de la prostitución masculina existe hace largo rato, sobre todo en países donde las oportunidades no son iguales para todos. Tampoco en Francia es algo desconocido, incluso hace muchos años, recuerdo, se filmó una película sobre el fenómeno de los gigolòs o acompañantes que a cambio de dinero dan charla y afecto a ejecutivas sin tiempo ni ganas para tener relaciones sentimentales estables. En ese contexto, lo único que tiene de nuevo lo del “empoderamiento femenino” es la palabra.

A propósito de esto, y no es que defienda la prostitución sino el libre albedrío y las ganas de beberse hasta la última gota del tiempo, una de las musas inspiradoras de esta “corriente” fue sin dudas la irreverente Samantha Jones, ese divino personaje de Sex and the City encarnado por la actriz Kim Catrall, que dicho sea de paso acaba de cumplir 60 años.

En su homenaje, la periodista Ana Calvo del portal Mujer hoy se tomó el trabajo de compilar algunas frases y verdades irrefutables que Samantha legó a las mujeres sexualmente activas del mundo, y que las turistas de Senegal ya han puesto en práctica, según parece.

Más abajo les copio las mejores… ¡y que me perdone Monseñor!

“No voy a dejar que la sociedad me juzgue. Me vestiré como me dé la gana y se la chuparé a quien yo quiera mientras pueda seguir arrodillándome y respirar”.

y respirar”. “Escúchenme: el hombre perfecto es una ilusión . Empiecen a vivir sus vidas”.

. Empiecen a vivir sus vidas”. “Tengo una cita con mi vibrador ”.

”. “En la vida hay dos tipos de hombres : los que te cogen de la mano y los que sólo quieren cogerte”.

: los que te cogen de la mano y los que sólo quieren cogerte”. “No entiendo cómo han sobrevivido a esto del amor. Es una mierda”.

“ El sexo con un ex puede ser deprimente . Si es bueno, te deprimirás porque es algo que ya no tienes en tu vida; y si es malo, simplemente te habrás acostado con un ex”.

. Si es bueno, te deprimirás porque es algo que ya no tienes en tu vida; y si es malo, simplemente te habrás acostado con un ex”. “Si me quedo insatisfecha una vez es culpa suya; si me quedo insatisfecha dos veces es culpa mía”.

“Soy ‘try sexual’: pruebo todo al menos una vez”.

– Amanda Jot